Shakira hace historia en la final del Mundial 2026 mientras "Dai Dai" rompe récords globales

Shakira protagoniza el histórico espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, acompañada por un elenco internacional de bailarines y niños durante su interpretación de "Dai Dai". ( CHRIS CORNEJO. )

Shakira volvió a marcar un hito en su carrera al convertirse en una de las grandes protagonistas de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde encabezó el primer espectáculo de medio tiempo realizado en la historia del torneo.

La artista colombiana ofreció una presentación seguida por millones de espectadores en todo el mundo, reafirmando su posición como una de las figuras más influyentes de la música latina y del entretenimiento internacional.

Éxito en plataformas digitales

El éxito del espectáculo coincidió con el extraordinario desempeño de "Dai Dai", sencillo que se mantiene como la canción número uno del ranking global de Spotify durante 14 días consecutivos, además de liderar las listas de iTunes y convertirse en la principal tendencia mundial en la red social X.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/20/photo-jul-19-2026-11-03-41-pm-7739ba77.jpg Shakira posa con el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras su histórica presentación en la final del torneo, que concluyó este domingo. Crédito: Chris Cornejo. (CRÉDITO: CHRIS CORNEJO.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/20/photo-jul-19-2026-11-03-41-pm-4-6412aee4.png ‹ >

La producción también ocupa los primeros lugares en mercados como Reino Unido y Francia, mientras supera los 480 millones de reproducciones en YouTube, consolidándose entre los mayores éxitos musicales del año.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/20/photo-jul-19-2026-11-03-41-pm-1-1-4de29a4c.png La participación de niños africanos aportó un mensaje de diversidad e inclusión durante la presentación de Shakira en la final del Mundial. (CRÉDITO: CHRIS CORNEJO)

Gira y logros recientes

Con estos resultados, Shakira se convierte en la primera artista en alcanzar el primer lugar del listado global de Spotify con canciones tanto en inglés como en español, un nuevo récord que se suma a una trayectoria de más de tres décadas.

Estos logros llegan en uno de los momentos más exitosos de su carrera, impulsados también por la gira *Las Mujeres Ya No Lloran World Tour*, que ha registrado llenos en múltiples escenarios y una alta demanda de boletos.

La actuación en la final del Mundial y el desempeño de "Dai Dai" en las plataformas digitales consolidan a Shakira como una de las grandes ganadoras del evento deportivo más importante del planeta y confirman el alcance global de su música.