"Eres mi perla favorita": Rosalía emociona a Tokischa en reencuentro durante el "Lux tour"

Tokischa y Rosalía volvieron a compartir escenario durante el "Lux Tour", reafirmando la complicidad artística. ( FUENTE EXTERNA )

La conexión entre Rosalía y Tokischa volvió a conquistar al público este fin de semana durante el segundo concierto de la artista española en Bogotá, donde la rapera dominicana hizo una sorpresiva aparición como invitada especial en uno de los momentos más emotivos del 'Lux Tour'.

Recibida entre gritos, aplausos y una ovación que se extendió por varios minutos, Tokischa subió al escenario para participar en el ya tradicional "Confesionario", una dinámica del espectáculo en la que Rosalía comparte conversaciones espontáneas con invitados especiales.

Durante la conversación, Tokischa recordó una etapa de su vida marcada por dificultades económicas y compartió, con el sentido del humor que la caracteriza, una anécdota sobre una relación con un hombre mayor que la apoyaba financieramente, provocando risas y aplausos entre los miles de asistentes.

Visiblemente emocionada por reencontrarse con su amiga, la dominicana fue recibida por la intérprete española con una frase que desató la euforia del público: "Eres mi perla favorita", reflejando la estrecha amistad y admiración que ambas han construido a lo largo de los años.

El encuentro volvió a reunir a dos artistas que no solo han firmado algunas de las colaboraciones más icónicas de los últimos años, como "Linda", canción que por supuesto recitaron juntas en su encuentro de este sábado y "La Combi Versace", incluida en el aclamado álbum Motomami, sino que también han protagonizado momentos memorables que han dejado huella en la cultura pop contemporánea, entre ellos su celebrada aparición conjunta en el escenario de Coachella.

Ahora, el destino las reúne nuevamente, esta vez en el marco del 'Lux Tour', reafirmando una complicidad que trasciende la música y que continúa conquistando a millones de seguidores alrededor del mundo.

La felicidad de Tokischa por compartir nuevamente el escenario con Rosalía fue evidente de principio a fin, en un reencuentro que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche.

Más que una invitación especial, la aparición de Tokischa representó la celebración de una amistad auténtica y de una alianza artística que, desde su primera colaboración, ha desafiado convenciones y ampliado los límites de la música latina contemporánea.