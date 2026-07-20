"¿Y qué fue?" del dominicano Don Miguelo, la canción de Lamine Yamal en la celebración de España

El jugador de la selección española Lamine Yamal durante la celebración este lunes en la plaza de Cibeles de la conquista del Mundial 2026 por parte del combinado español. ( EFE/SERGIO PÉREZ )

La joven estrella de 19 años Lamine Yamal celebró por todo lo alto el triunfo de España sobre Argentina en la Copa del Mundo que tuvo lugar en el MetLife Stadium de Nueva Jersey este domingo.

La selección española regresó a su país para unirse a la fiesta popular que terminó en una abarrotada plaza de Cibeles de Madrid ante más de 120,000 aficionados y allí sonó el dembow dominicano.

En la celebración por la conquista del Mundial 2026 los futbolistas fueron presentados uno a uno con una canción elegida por ellos. Yamal llegó al ritmo del himno que él ha hecho oficial: ¿Y qué fue?" del dominicano Don Miguelo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/21/157939fbe355d83f844f551c5a488bdc8d0081d1w-9a1fed09.jpg Así celebra la selección española en la Plaza de Cibeles. (EFE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/21/45f6d4388bb1250816e799909b7db56dfd2bf569w-6df8edc3.jpg (EFE) ‹ >

Con una franela azul que decía 'Campeones 2026', cadenas y lentes negros, Yamal entró bailando al ritmo de la música y caminó sonriente al estilo 'you' urbano, con el coro de "¿Y qué fue, no hiciste na...'?", que el joven deportista ha confesado previamente que es una de sus favoritas.

Don Miguelo celebra su hit mundial

Lanzada en 2020 en medio de la pandemia del coronavirus, el audio oficial suma en Youtube más de 180 millones de reproducciones. Desde siempre, el tema ha gustado en el ambiente futbolero.

El exponente dominicano no ocultó su emoción e hizo una publicación indicando que su hit ha superado los 51.9 billones de reproducciones en la plataforma de Tik Tok y ha logrado la suma de 30.8 millones de videos credos.

"El mejor del bloque", como se le denomina al también productor, está disfrutando de las mieles de estas reproducciones desde la comodidad de su hogar en San Francisco de Macorís. "Y yo aquí!!!. Sentado en una mecedora de guano, en la finca... escuchando los grillos y lo maco. #yquefue mundial. #españacampeon #fifa #laminyamal #fúbol", escribió el cantante de la "Cola de motora".

El también jugador de FC Barcelona ha dejado ver su pasión por el rap, el reguetón y el trap. En sus transmisiones en vivo previo al mundial ha celebrado escuchando temas como "Che Che" del dominicano Chimbala.

En videos virales de meses atrás, Yamal y otros jugadores han llegado a los estadios con una bocina escuchando el dembow "Y que fue" y también lo han bailado en los vestidores, volviendo a la viralidad.

Hace un año, en una entrevista en el medio Track Star, dijo que cuando ganaron en la Super Copa, a la gente les gustó un Tik Tok que hicieron, y de ahí este tema tomó otro rumbo.

Su conocimiento musical es amplio: Lamine Yamal, cuyo número de camiseta es el 19, conoce al boricua Myke Towers, a quien considera su número 1 junto al marroquí Morad. También sabe de rap y escucha a 50 Cent y Eminem.

Himnos virales con los que celebra la Selección española

‼️⚽️Pau Cubarsí sale con la canción "Mi Gran Noche" de Raphael para celebrar la victoria en el ⚽️Mundial. pic.twitter.com/SmxueegLkt — Electodatos (@electodatos) July 20, 2026

Desde este domingo, España ha vivido una de las mayores celebraciones de su historia. La Delegación del Gobierno informó que dos millones de personas acompañaron a la selección durante su recorrido por las calles de Madrid para festejar el segundo Mundial conquistado por la Roja que terminó con una concentración en la Plaza de Cibeles, en Madrid.

Otros jugadores siguieron pasando por el escenario principal con sus canciones elegidas fueron Gavi y Dani Olmo, quienescoincidieron al elegir "NUEVAYoL", del puertorriqueño Bad Bunny.

Pedri apostó por 'Ni borracho', de Quevedo, y Yeremy Pino prefirió un tema del artista canario con 'Algo va a pasar', junto a La Pantera.

Uno de los momentos más llamativos llegó con Pau Cubarsí, que apareció acompañado por 'Mi gran noche', un clásico del astro español Raphael, mientras que Marcos Llorente eligió otra pieza emblemática; 'Soy un Truhán, Soy un Señor', de Julio Iglesias.

Dani Olmo haciendo su entrada con "NUEVAYoL" de Bad Bunny durante la celebración por ganar la Copa del Mundo. pic.twitter.com/6VGXIhaS9Y — BAD BUNNY DAILY UPDATES (@keiveiec) July 20, 2026

Rodri, capitán de España y mejor jugador del Mundial, desfiló coreando "Freed From Desire", de Gala Rizzatto, una canción que se ha convertido en uno de los grandes himnos del fútbol europeo. Mientras que Luis de la Fuente "Quijote" de Julio Iglesias.

Otro dominicano

Cuando caminó Ferran Torres, el número 7,sonó el merenhouse "El tiburón", un tema original del grupo dominicano Proyecto Uno del año 1993. Algunos fanáticos alzaron pancartas con el nombre "Tiburón".

Los artistas, deportistas e influencers españoles continúan celebrando y alzando su bandera por el triunfo que los llevó a sostener el trofeo de la FIFA 16 años después.