Joe Veras lanza la bachata "Aunque sea un café"
El nuevo sencillo, escrito y producido por el artista, ya está disponible en las principales plataformas de música en streaming
El bachatero dominicano Joe Veras presentó "Aunque sea un café", un nuevo sencillo de su autoría que ya se encuentra disponible en plataformas digitales como Spotify, Apple Music y YouTube.
La canción fue escrita y producida por el propio intérprete y aborda el deseo de reencontrarse con una persona para compartir un momento cotidiano, como un café, una copa de vino, un baile o una conversación.
Sobre el lanzamiento, Veras explicó que el tema surgió a partir de situaciones en las que una conversación o un encuentro pueden tener un significado especial.
"´Aunque sea un café´ nace de esas oportunidades que muchas veces dejamos pasar. A veces una simple conversación puede cambiarlo todo, y quise llevar ese sentimiento a una bachata", expresó el artista.
Con este lanzamiento, Joe Veras incorpora una nueva producción a su catálogo musical, manteniendo el formato de bachata que ha desarrollado a lo largo de su trayectoria.
El cantante cuenta con más de tres décadas de carrera artística y ha publicado temas que forman parte de su repertorio. Su música está disponible en plataformas digitales y es escuchada en República Dominicana y otros países.
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- "Aunque sea un café" ya puede encontrarse en los principales servicios de streaming.