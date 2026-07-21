Joe Veras lanza la bachata "Aunque sea un café"

Joe Veras se muestra tomando una taza de café como promoción de su nueva bachata titulada "Aunque sea un café". ( FUENTE EXTERNA )

El bachatero dominicano Joe Veras presentó "Aunque sea un café", un nuevo sencillo de su autoría que ya se encuentra disponible en plataformas digitales como Spotify, Apple Music y YouTube.

La canción fue escrita y producida por el propio intérprete y aborda el deseo de reencontrarse con una persona para compartir un momento cotidiano, como un café, una copa de vino, un baile o una conversación.

Sobre el lanzamiento, Veras explicó que el tema surgió a partir de situaciones en las que una conversación o un encuentro pueden tener un significado especial.

"´Aunque sea un café´ nace de esas oportunidades que muchas veces dejamos pasar. A veces una simple conversación puede cambiarlo todo, y quise llevar ese sentimiento a una bachata", expresó el artista.

Con este lanzamiento, Joe Veras incorpora una nueva producción a su catálogo musical, manteniendo el formato de bachata que ha desarrollado a lo largo de su trayectoria.

El cantante cuenta con más de tres décadas de carrera artística y ha publicado temas que forman parte de su repertorio. Su música está disponible en plataformas digitales y es escuchada en República Dominicana y otros países.

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"Aunque sea un café" ya puede encontrarse en los principales servicios de streaming.

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