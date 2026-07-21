Cámara de Diputados reconoce la trayectoria de Janina Rosado

La pianista y productora Janina Rosado, ganadora de 12 Latin Grammy, recibió un reconocimiento por su trayectoria en la Cámara de Diputados. ( FUENTE EXTERNA )

La Cámara de Diputados aprobó este martes un proyecto de resolución mediante el cual reconoce a la destacada pianista, arreglista, compositora, directora y productora musical Janina Rosado Peralta por su exitosa trayectoria y sus aportes al desarrollo de la música y el arte en la República Dominicana.

La iniciativa, presentada por la diputada Juana Ramona Castillo, destaca la carrera de más de cuatro décadas de la artista, quien ha contribuido significativamente al fortalecimiento de la música dominicana tanto en el país como en escenarios internacionales.

Oriunda de San Ignacio de Sabaneta, provincia Santiago Rodríguez, Rosado inició su formación musical bajo la orientación de su padre, continuó sus estudios en el Centro de la Cultura de Santiago de los Caballeros y en el Conservatorio Nacional de Música de Santo Domingo. En 2020 obtuvo la licenciatura en Música en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU).

Desde 1994 se desempeña como directora musical de la agrupación Juan Luis Guerra 4.40 y, desde 2006, como coproductora discográfica de la reconocida banda. Además, ha realizado arreglos y grabaciones para numerosos artistas, participado en producciones cinematográficas nacionales y dirigido espectáculos y musicales en vivo.

Entre las distinciones que respaldan su trayectoria figuran 12 premios Latin Grammy, además del Premio Soberano como Orquestador del Año y el reconocimiento Leading Ladies of Entertainment, otorgado por la Academia Latina de la Grabación por su contribución como mujer en las artes y el entretenimiento latino.

Con esta resolución, los legisladores resaltaron el legado artístico de Janina Rosado y su aporte al posicionamiento de la música dominicana en escenarios internacionales.