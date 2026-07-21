Fernando Villalona despeja las dudas sobre su salud: "Hay Mayimbe pa' rato"

Foto de archivo de Fernando Villalona. El cantante reapareció en sus redes sociales con un video durante una presentación artística y envió un mensaje de tranquilidad a sus seguidores: "Hay Fernando pa' rato". ( FUENTE EXTERNA )

Tras la preocupación que generó su reciente estado de salud, el emblemático merenguero dominicano Fernando Villalona compartió un video en su cuenta de Instagram en el que aparece cantando durante una de sus presentaciones, acompañado de un breve pero contundente mensaje: "Hay Fernando pa' rato".

La publicación fue interpretada como una clara señal de recuperación, apenas unos días después de que trascendiera que el artista había enfrentado un episodio de salud que despertó preocupación entre familiares, colegas y miles de admiradores.

Las imágenes muestran a un Villalona enérgico y entregado a su público, una escena que rápidamente se llenó de mensajes de apoyo, muestras de cariño y deseos de pronta recuperación por parte de sus seguidores, quienes celebraron verlo nuevamente activo.

La reaparición del llamado "Mayimbe" llega luego de que el pasado fin de semana su familia ofreciera una actualización sobre su estado de salud para llevar tranquilidad a la población.

En ese momento, Fátima Villalona Vicioso informó que el merenguero permanecía bajo supervisión médica y recibía tratamiento por tres bacterias estomacales, aclarando que su evolución era favorable.

"Fernando Villalona permanece bajo supervisión médica y está respondiendo favorablemente al tratamiento", indicaba el comunicado, el cual también confirmaba que el artista se encontraba estable y fuera de peligro inmediato.

Inicialmente, versiones sobre un supuesto delicado estado de salud habían generado inquietud en el ámbito artístico y entre sus seguidores. Sin embargo, posteriormente se explicó que el cuadro correspondía a un malestar estomacal que requería reposo y atención médica especializada.

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La reciente publicación del intérprete de "Dominicano soy" parece poner fin a las especulaciones y transmitir un mensaje de fortaleza y esperanza.

Con su característica cercanía, Villalona dejó claro que continúa enfocado en su recuperación y que mantiene intacto el entusiasmo que lo ha convertido en una de las figuras más emblemáticas de la música dominicana.

A sus 70 años, Fernando Villalona sigue siendo uno de los grandes referentes del merengue y un artista profundamente querido por varias generaciones. Su mensaje, breve pero cargado de simbolismo, reafirma el vínculo que mantiene con su público y deja una promesa que sus seguidores celebran con entusiasmo: hay Mayimbe para rato.