La fría reacción de Gerard Piqué mientras sonaba la canción de Shakira en la final del Mundial

En cámara fue ca´tada la reacción de Gerard Piqué durante el show de Shakira. ( FUENTE EXTERNA )

La final del Mundial 2026 no solo dejó un nuevo campeón del mundo, sino también uno de los momentos más comentados fuera del terreno de juego. Durante el espectáculo del entretiempo, Shakira volvió a convertirse en protagonista al interpretar "Dai Dai", la canción oficial de la Copa del Mundo, en una presentación que combinó despliegue escénico, música y emoción frente a millones de espectadores.

Sin embargo, mientras la artista colombiana acaparaba la atención sobre el escenario, las cámaras también enfocaron uno de los palcos del estadio, donde se encontraba su expareja, Gerard Piqué, acompañado por sus hijos, Milan y Sasha.

Las imágenes mostraron a los dos niños disfrutando del espectáculo, siguiendo el ritmo de la canción y observando con entusiasmo la actuación de su madre. En contraste, Piqué permaneció con una expresión seria y una actitud reservada durante gran parte de la presentación, sin acompañar la música ni exteriorizar gestos de emoción.

El marcado contraste entre la espontaneidad de los hijos de la expareja y la aparente frialdad del exfutbolista alimentó una ola de comentarios entre los usuarios de distintas plataformas digitales, donde el video comenzó a viralizarse pocos minutos después de la actuación.

HEELP sasha cantando "dai dai" de shakira justo al lado de piqué JSKSGSJSHA el peor karma de ese man son sus propios hijos pic.twitter.com/5xbwWyevV4 — (@hey_timor) July 19, 2026

Una de las cuentas dedicadas a seguir la carrera de Shakira resumió el momento con una publicación que rápidamente acumuló miles de interacciones: "Piqué tuvo que aguantar que abrieran con 'Dai Dai' y sus hijos bailaran la canción al lado. Todos seríamos la señora de rojo viéndolo cómo reacciona".

A partir de allí, se multiplicaron las opiniones. Algunos internautas interpretaron la escena con humor, mientras que otros recordaron la mediática separación que protagonizaron Shakira y Piqué en los últimos años, una ruptura que continúa despertando interés a nivel internacional.

Entre los comentarios más compartidos aparecieron frases como: "El peor karma de ese hombre son sus propios hijos" o "La tiene que escuchar hasta en el deporte que tanto ama", reflejando el tono con el que gran parte de los usuarios analizó el episodio.

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El respaldo de Shakira a Argentina y su mensaje para Messi

Horas antes del encuentro decisivo, Shakira había generado repercusión al manifestar públicamente su simpatía por la Selección argentina, pese a reconocer que sus hijos poseen nacionalidad española. No obstante, una vez concluida la final, la cantante también dedicó palabras de reconocimiento al combinado español por la obtención del título.

"¡España! Orgullosa de haberlos acompañado otra vez en este Mundial. ¡Felicidades!", expresó la artista en sus redes sociales tras el triunfo por 1-0 en tiempo suplementario.

Al mismo tiempo, la intérprete reservó un mensaje especial para Lionel Messi y la Selección argentina. A través de su cuenta de Instagram, seguida por más de 100 millones de personas, destacó el recorrido del equipo albiceleste y el liderazgo de su capitán.

"¡A mi gente de Argentina! Estoy muy orgullosa de ustedes. Agradecida por habernos representado tan bien a todos los latinos en este Mundial 2026", escribió junto a un corazón rojo y la bandera argentina.

Además, dedicó unas palabras de admiración al astro rosarino, a quien calificó como "el más grande", cerrando su publicación con una frase que volvió a reflejar la cercanía y el afecto que mantiene hacia el futbolista y el pueblo argentino: "¡Siempre en mi corazón!".

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