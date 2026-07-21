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Luchy DR
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Luchy DR debuta con "La Domi Mami", un merengue urbano que celebra el poder de la mujer

La artista presenta un sencillo acompañado de un videoclip de estética cinematográfica

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    Luchy DR debuta con "La Domi Mami", un merengue urbano que celebra el poder de la mujer
    Lanzado bajo el sello Luchy RD Music, "La Domi Mami" es el reflejo de la apuesta de Luchy DR por el merengue. (FUENTE EXTERNA)

    La artista dominicana Luchy DR presenta oficialmente "La Domi Mami", un merengue urbano que llega acompañado de un videoclip cargado de fuerza, actitud y una producción visual de primer nivel.

    Disponible desde ya en YouTube y en todas las plataformas digitales, el lanzamiento apuesta por una propuesta fresca que fusiona el ritmo contagioso del merengue con una estética moderna pensada para conectar con el público de esta generación.

    Dedicado a las "Domi Mami", el tema rinde homenaje a la mujer dominicana y caribeña, resaltando su fuerza, seguridad, autenticidad y la actitud que la distingue dentro y fuera de la isla.

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    Infografía
    El tema está disponible en las plataformas digitales.

    Bajo la dirección de Christopher R. Ureña y la producción de Ricardo José Torres Tejeda, el videoclip desarrolla un concepto cinematográfico que potencia la esencia del tema a través de una imagen sofisticada, escenarios de alto impacto y una puesta en escena que proyecta el carácter y la personalidad artística de Luchy DR.

    La composición estuvo a cargo de Luchy DR, Omar Valdez Abreu y David Rafael Abreu, mientras que la producción musical fue realizada por Ricardo José Torres Tejeda, dando vida a un sonido vibrante que combina la esencia del merengue con una propuesta urbana llena de energía.

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    Lanzado bajo el sello Luchy RD Music, "La Domi Mami" es el reflejo de la apuesta de Luchy DR por el merengue con una producción que combina sonido, imagen y una identidad propia.

    La intérprete se posiciona como parte del relevo femenino del merengue, llevando una propuesta con proyección tanto para el mercado nacional como internacional.

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