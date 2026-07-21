Romeo Santos cumple 45 años y lo celebra con una publicación que desata reacciones en las redes
El artista compartió una fotografía y un video en Instagram para conmemorar su cumpleaños, mientras continúa con la gira "Mejor Tarde Que Nunca", que realiza junto al también bachatero Prince Royce
Romeo Santos celebró este 21 de julio su cumpleaños número 45 con una publicación en su cuenta de Instagram, donde compartió una fotografía y un video en el que hace gala de su característico sentido del humor al ritmo de su tema "Ay! San Miguel".
En el mensaje que acompaña la publicación, el cantante escribió: "Si no tiene algo loco, no eres normal", una frase que dio paso a miles de felicitaciones de seguidores y colegas de la industria musical.
Nacido en el Bronx, Nueva York, como Anthony Santos, el artista inició su carrera como integrante del grupo Aventura, con el que contribuyó a la expansión internacional de la bachata. Posteriormente emprendió una trayectoria como solista, consolidando un repertorio que combina elementos del género con influencias del R&B, el hip hop y la música urbana.
Su cumpleaños coincide con el desarrollo de la gira "Mejor Tarde Que Nunca", que comparte con Prince Royce y que figura entre los espectáculos de mayor recaudación en Estados Unidos, de acuerdo con la revista especializada Pollstar.
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- A lo largo de su carrera, Romeo Santos ha colaborado con artistas de distintos géneros, entre ellos Justin Timberlake, Usher, Drake, Marc Anthony, Rosalía, Carlos Santana, Enrique Iglesias y Nicki Minaj. También ha obtenido reconocimientos de organizaciones como los Premios Billboard de la Música Latina, Premios Lo Nuestro, ASCAP, BMI y Guinness World Records.
Además de la música, ha participado en producciones cinematográficas como Furious 7 y The Angry Birds Movie.