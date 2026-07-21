Romeo Santos cumple 45 años y lo celebra con una publicación que desata reacciones en las redes

Foto de archivo del cantante Romeo Santos, quien celebra hoy sus 45 años de edad. ( FUENTE EXTERNA )

Romeo Santos celebró este 21 de julio su cumpleaños número 45 con una publicación en su cuenta de Instagram, donde compartió una fotografía y un video en el que hace gala de su característico sentido del humor al ritmo de su tema "Ay! San Miguel".

En el mensaje que acompaña la publicación, el cantante escribió: "Si no tiene algo loco, no eres normal", una frase que dio paso a miles de felicitaciones de seguidores y colegas de la industria musical.

Nacido en el Bronx, Nueva York, como Anthony Santos, el artista inició su carrera como integrante del grupo Aventura, con el que contribuyó a la expansión internacional de la bachata. Posteriormente emprendió una trayectoria como solista, consolidando un repertorio que combina elementos del género con influencias del R&B, el hip hop y la música urbana.

Su cumpleaños coincide con el desarrollo de la gira "Mejor Tarde Que Nunca", que comparte con Prince Royce y que figura entre los espectáculos de mayor recaudación en Estados Unidos, de acuerdo con la revista especializada Pollstar.

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A lo largo de su carrera, Romeo Santos ha colaborado con artistas de distintos géneros, entre ellos Justin Timberlake, Usher, Drake, Marc Anthony, Rosalía, Carlos Santana, Enrique Iglesias y Nicki Minaj. También ha obtenido reconocimientos de organizaciones como los Premios Billboard de la Música Latina, Premios Lo Nuestro, ASCAP, BMI y Guinness World Records.

Además de la música, ha participado en producciones cinematográficas como Furious 7 y The Angry Birds Movie.

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