Jandy Feliz presenta "El compromiso", un merengue centrado en el amor y la entrega
La canción fue escrita e interpretada por el propio artista y forma parte de una nueva etapa de su producción musical
El cantautor dominicano Jandy Feliz lanzó "El compromiso", un nuevo sencillo en el que aborda el amor, la entrega y las promesas que acompañan una relación de pareja, a través del merengue.
La canción fue escrita e interpretada por el propio artista y forma parte de una nueva etapa de su producción musical, en la que continúa explorando temáticas vinculadas a las relaciones humanas desde un enfoque narrativo.
La producción estuvo a cargo de Roosevelt Martínez y Jandy Feliz, quienes desarrollaron un arreglo que conserva los elementos característicos del merengue e incorpora recursos de la producción musical contemporánea.
Con una trayectoria marcada por la composición de temas interpretados tanto por él como por otros artistas, Jandy Feliz suma esta pieza a un catálogo en el que predominan las canciones de corte romántico y de contenido social.
Más
- "El compromiso" es distribuido por MuzikVox y se encuentra disponible en plataformas de música en streaming como Spotify, Apple Music, YouTube, Amazon Music, Deezer, Tidal, Audiomack y Pandora.
- Con este lanzamiento, el artista amplía su repertorio dentro del merengue, incorporando una canción que gira en torno al compromiso y los vínculos afectivos.