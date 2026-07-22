Jandy Feliz presenta "El compromiso", un merengue centrado en el amor y la entrega

El cantautor Jandy Feliz posa sonriente tras lanzar su nuevo merengue, "El compromiso". ( FUENTE EXTERNA )

El cantautor dominicano Jandy Feliz lanzó "El compromiso", un nuevo sencillo en el que aborda el amor, la entrega y las promesas que acompañan una relación de pareja, a través del merengue.

La canción fue escrita e interpretada por el propio artista y forma parte de una nueva etapa de su producción musical, en la que continúa explorando temáticas vinculadas a las relaciones humanas desde un enfoque narrativo.

La producción estuvo a cargo de Roosevelt Martínez y Jandy Feliz, quienes desarrollaron un arreglo que conserva los elementos característicos del merengue e incorpora recursos de la producción musical contemporánea.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/22/befunky-collage-2026-07-22t112152453-eba62a30.jpg Jandy Feliz posa.

Con una trayectoria marcada por la composición de temas interpretados tanto por él como por otros artistas, Jandy Feliz suma esta pieza a un catálogo en el que predominan las canciones de corte romántico y de contenido social.

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" El compromiso " es distribuido por MuzikVox y se encuentra disponible en plataformas de música en streaming como Spotify, Apple Music, YouTube, Amazon Music, Deezer, Tidal, Audiomack y Pandora.

" es distribuido por MuzikVox y se encuentra disponible en plataformas de música en streaming como Spotify, Apple Music, YouTube, Amazon Music, Deezer, Tidal, Audiomack y Pandora. Con este lanzamiento, el artista amplía su repertorio dentro del merengue, incorporando una canción que gira en torno al compromiso y los vínculos afectivos.