×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Jandy Feliz
Jandy Feliz

Jandy Feliz presenta "El compromiso", un merengue centrado en el amor y la entrega

La canción fue escrita e interpretada por el propio artista y forma parte de una nueva etapa de su producción musical

    Expandir imagen
    Jandy Feliz presenta "El compromiso", un merengue centrado en el amor y la entrega
    El cantautor Jandy Feliz posa sonriente tras lanzar su nuevo merengue, "El compromiso". (FUENTE EXTERNA)

    El cantautor dominicano Jandy Feliz lanzó "El compromiso", un nuevo sencillo en el que aborda el amor, la entrega y las promesas que acompañan una relación de pareja, a través del merengue.

    La canción fue escrita e interpretada por el propio artista y forma parte de una nueva etapa de su producción musical, en la que continúa explorando temáticas vinculadas a las relaciones humanas desde un enfoque narrativo.

    La producción estuvo a cargo de Roosevelt Martínez y Jandy Feliz, quienes desarrollaron un arreglo que conserva los elementos característicos del merengue e incorpora recursos de la producción musical contemporánea.

    Expandir imagen
    Infografía
    Jandy Feliz posa.

    Con una trayectoria marcada por la composición de temas interpretados tanto por él como por otros artistas, Jandy Feliz suma esta pieza a un catálogo en el que predominan las canciones de corte romántico y de contenido social.

    Más

    • "El compromiso" es distribuido por MuzikVox y se encuentra disponible en plataformas de música en streaming como Spotify, Apple Music, YouTube, Amazon Music, Deezer, Tidal, Audiomack y Pandora.
    • Con este lanzamiento, el artista amplía su repertorio dentro del merengue, incorporando una canción que gira en torno al compromiso y los vínculos afectivos.
    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.