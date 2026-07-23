Pavel Núñez reúne a Maridalia Hernández y El Canario en el regreso de la Bipolarban

Pavel Núñez regresa a Hard Rock Café con la Bipolarband, Maridalia Hernández y "El Canario" como invitados especiales. ( ARCHIVO )

Tras la rotunda acogida de su propuesta conceptual y su éxito en la gala de Premios Soberano, el multipremiado cantautor Pavel Núñez anuncia el regreso de su "Pavel Núñez y su Bipolarband".

La cita con los bailadores y amantes de la buena música está pautada para el viernes 31 de julio a las 9:00 p.m., en las instalaciones de Hard Rock Café Santo Domingo de Blue Mall.

El evento cuenta con el auspicio oficial de Brugal Extraviejo, el periódico Hoy, Color Visión, la estación 97.7 y Leonardo Fifth Avenue RD, además del valioso apoyo de La Oreja Media Group y Rental Visión. Las boletas están a la venta a través de tix.do.

Esta gran noche promete ser inolvidable gracias a la participación de invitados especiales de lujo, confirmando en escena a la estrella de la canción Maridalia Hernández, el carisma de José Alberto "El Canario" y el talento de Ariel Núñez.

Participación de artistas invitados

Bajo la dirección artística de Concepto Atariva SDQ, liderada por la reconocida productora Fiora Cruz, la "Bipolarband" reasume el escenario. Este concepto musical explora las dos facetas artísticas de Núñez: su sensibilidad romántica habitual y una vibrante energía bailable.

A través de esta banda-orquesta, el artista reinterpreta su repertorio y rinde tributo a los ritmos caribeños, navegando con elegancia entre la bachata, la salsa, el merengue y el merengue típico.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/23/jose-alberto-el-canario-se-desplaza-en-una-maleta-motorizada-0364d512.jpg José Alberto El Canario se une al show de Pavel Núñez.

La primera entrega de esta producción causó un impacto inmediato en el público y la crítica especializada. Esta repercusión le mereció una nominación en la categoría de "Concierto del Año" para los pasados Premios Soberano.

Éxitos recientes de Pavel Núñez

Cabe destacar que Núñez viene de consolidar un gran año en dicha premiación, donde se alzó con la estatuilla de Cantante Solista y protagonizó uno de los segmentos musicales en vivo más aplaudidos de la noche en el Teatro Nacional.