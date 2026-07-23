Shakira despide su gira estadounidense entre récords y sold outs

Dai Dai" consolida a Shakira como la reina global de los charts ( CORTESÍA DE CHRISCORNEJO_ )

La cantautora colombiana Shakira continúa acumulando récords con su sencillo "Dai Dai", tras su presentación en la primera edición del show de medio tiempo de la Copa Mundial de la FIFA, que reunió una audiencia de 2,000 millones de personas, según informó Sony Music Latin.

El tema se mantuvo 17 días consecutivos en el número uno de los charts globales de Spotify, la racha más larga alcanzada por una artista femenina en 2026, y lidera también las listas de Apple Music. Su video musical acumula más de 500 millones de reproducciones y ha permanecido ocho semanas seguidas en el primer lugar de YouTube.

"Dai Dai" se posicionó de forma simultánea en el número uno del Billboard Global 200 y del Billboard Global Excluyendo EE. UU., y encabezó la recién creada lista Global Music Videos de Spotify, la primera canción en lograrlo. Shakira se convirtió, además, en la primera artista en alcanzar el primer puesto de Spotify con versiones en inglés y en español de manera simultánea.

El tema ha entrado en los charts de 68 países y llegó al número uno en una docena de ellos, entre estos Alemania, Francia, Suiza, Suecia, Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos. También rompió el récord de mayor número de entradas diarias en Spotify para una canción de un artista latino, superando la marca que ostentaba "DtMF" de Bad Bunny.

Cierre de la etapa estadounidense de su gira

Shakira concluye esta semana la etapa de arenas en Estados Unidos de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, con presentaciones en el UBS Arena de Elmont, Nueva York, el 23 de julio, y en el Boardwalk Hall de Atlantic City, Nueva Jersey, el 25 de julio.

De acuerdo con Billboard Boxscore, la gira fue la más taquillera del mundo en 2025 y la de mayor recaudación en la historia de un artista hispano. En sus recientes presentaciones en el Barclays Center de Brooklyn, Shakira agotó ambas fechas y compartió escenario con artistas invitados como Tyla, Ed Sheeran, Burna Boy, Wyclef Jean y los Triplets Ghetto Kids.

Su interpretación de "Hips Don't Lie" junto a Tyla y Wyclef Jean impulsó el regreso del tema al Top 50 de Spotify.

Próximos pasos

La artista tiene previsto regresar a España entre septiembre y octubre para una residencia de doce fechas en Madrid, en un recinto construido especialmente para la ocasión, denominado Shakira Stadium, tras el éxito de su gira por estadios en Norteamérica y Sudamérica.

Trayectoria

Shakira ha vendido más de 95 millones de discos en el mundo y acumula cuatro premios Grammy y quince Latin Grammy, entre otros reconocimientos. Su álbum Las Mujeres Ya No Lloran, ganador del Grammy a Mejor Álbum Latino, se convirtió en el más reproducido de 2024 en sus primeras 24 horas de lanzamiento y fue certificado siete veces platino.