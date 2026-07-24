Más de 900 bailarines participarán en ceremonia inaugural de los Juegos Centroamericanos

El maestro José Antonio Molina, Antonio González, Alberto Zayas y jóvenes de la PUCMM estarán en el espectáculo inaugural. ( SUMINISTRADA )

Una producción artística de más de 900 bailarines, encabezada por el productor y creador de contenido para televisión Alberto Zayas, abrirá esta noche la ceremonia inaugural de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, con transmisión de Radio Televisión Dominicana (canal 4) a partir de las 6:00 p.m.

Zayas explicó a Diario Libre que el montaje, denominado Ceremonia Centenaria, es resultado de largas jornadas de ensayo para celebrar los cien años de historia de la justa deportiva regional más antigua del mundo.

Será la tercera vez que República Dominicana sea anfitriona de los Juegos, tras Santo Domingo 1974 y Santiago 1986, y la primera en que la apertura se concibe, según Zayas, como "una ceremonia regional de calidad mundial".

Música en vivo y tecnología

La Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Nacional Dominicano —83 músicos y 45 voces—, bajo la batuta de José Antonio Molina, acompañarán un recorrido de cinco movimientos musicales. La producción musical está a cargo de Antonio González, con la participación especial de Maffio, y el tema oficial "Corazón de Fiesta", interpretado por Ilegales.

El espectáculo incluirá más de 30 mil insignias LED de PixMob, un show de láser de Dog From The Moon y 1,100 drones de Sky Elements. "El público no va a ver el show", prometió Zayas. "El público va a ser el show".

Un país en movimiento

Sobre tres escenarios —dos laterales y uno de 360 grados en el centro del campo— bailarán más de 900 intérpretes: el Ballet Nacional Dominicano, el Ballet Folklórico Nacional, la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, nueve grupos folclóricos, academias como Da Republick, DNI Dance Center, Santiago Dance Center y Royalty Dance Place, además de agrupaciones de la UASD, la PUCMM, la UCE, UNAPEC y el ITLA, bajo la dirección de nueve coreógrafos.

Cuerpos de baile de Puerto Plata, Santiago, San Pedro de Macorís y San Cristóbal viajaron semana tras semana hacia la capital para los ensayos. "Esta ceremonia no es de la capital: es de la República Dominicana completa", afirmó Zayas.

4,850 yardas de tela

Un equipo de 123 personas entre modistas, costureras, sastres, artistas plásticos y artesanos trabajó en los talleres de vestuario, donde 4,850 yardas de tela se convirtieron en los trajes del espectáculo. Entre las piezas destacan 118 sombreros tejidos por artesanos de Gurabo y vestuarios pintados por la artista plástica Yamile Suero, del equipo del maestro Jorge Pineda.

Al taller se sumaron diez marcas de moda y cinco firmas de joyería artesanal dominicanas, junto a artesanos del Museo de Larimar & Casa Caridad. La producción general reúne, además, a un equipo de más de 300 personas y unos 2,000 técnicos y personal de montaje.

"El legado más grande es la gente", dijo Zayas. "La que brilla en escena —los bailarines, los artistas— y la que el público nunca ve: los técnicos, los diseñadores, los coordinadores, los productores. Cuando se apaguen las luces del Félix Sánchez, todo ese conocimiento se queda aquí. La próxima gran producción que se haga en este país no va a empezar de cero".

Doble dirección de Zayas

Zayas asumirá también la dirección de televisión de la ceremonia, como ha hecho en producciones como los Premios Soberano. "Es contar la misma historia dos veces a la vez: una para los miles de personas que están en el estadio y otra para los millones que la ven por una pantalla", explicó.

a transmisión utilizará tecnología REMI y 27 cámaras, con el respaldo de Quality y SERTELSA; el 85% del personal de transmisión es dominicano.

La dirección artística está a cargo de Waddys Jáquez y Chiqui Haddad; la coreografía general, de Pablo Pérez; el montaje escenográfico, de Omar Martí; la asesoría de vestuario, de Sophia Sanabria; el guión y libreto, de Juan Manuel Tejeda, y los audiovisuales especiales, de Mariano Pichardo y Tuto Guerrero.

"Hay una participación que nadie se está esperando", adelantó Zayas. "El 24 de julio, en el Félix Sánchez, se enteran conmigo".

A tomar en cuenta Las puertas del estadio abrirán a las 4:00 p.m. y el preshow iniciará a las 6:00 p.m., conducido por Miralba Ruiz y Nelfa Núñez. El ingreso al Centro Olímpico Juan Pablo Duarte será por tres entradas peatonales: avenida John F. Kennedy (Grada Este), avenida Ortega y Gasset por la Plaza Ulises García Saleta (Grada Oeste) y avenida 27 de Febrero (ambas gradas). Las boletas están disponibles exclusivamente en Uepa Tickets. Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto, con más de 6,000 atletas de 37 delegaciones.

Café Ópera Código Clown

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Teatro Guloya cierra la celebración de los 18 años de su Temporada de Teatro Chiquito con Café Ópera Código Clown. El grupo santiaguero La 37 Por Las Tablas presenta un espectáculo familiar que fusiona ópera, clown y comedia para divertir a grandes y pequeños.

Un show chispeante que mezclará el canto lírico con el humor más universal del mundo: ¡el de los payasos! Fecha: sábado y domingo, 5:30 p.m., sala Otto Coro de Teatro Guloya.

La trama de San Miguel

Esta producción de la Colectividad Artística y Cultural Teatro-Sur, rinde homenaje al fundador de la emblemática institución y marca el relanzamiento oficial del colectivo. Dirigida por el dramaturgo Luis Therko Vargas, la obra traslada al público al ficticio pueblo de San Miguel, donde la inminente llegada de una poderosa figura conocida como El Jefe desata una historia de expectativa y tensión. Fecha: viernes, 8:00 p.m., Casa de Teatro.