Manny Cruz, Techy, Lomiiel y Lápiz Conciente protagonizan espectáculo de los Juegos Centroamericanos

Techy Fatule y Manny Cruz actúan durante la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

Los artistas dominicanos Manny Cruz, Techy Fatule, Lomiiel y Lápiz Conciente fueron los encargados de llevar la parte artística en la inauguración de los XXV Juegos Centroamericanos 2026, la noche de este viernes en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

La ceremonia de apertura combinó música, danza y tecnología de vanguardia de drones y láser para conmemorar el centenario de la justa deportiva. La jornada se desarrollará en Santo Domingo del 24 de julio al 8 de agosto.

Con un montaje denominado la 'Ceremonia Centenaria', una proyección audiovisual recreó cómo fue descubierta la isla La Española, la influencia de la mezcla de culturas africana, indígena y española que dieron origen a la identidad dominicana mientras un juego de drones formaban el mapa de la isla, dibujaron a una pareja bailando merengue y pusieron el corazón en Santo Domingo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/25/5d2315f5-aa1f-4801-971e-256dc78836aa-a0436b7c.jpg La interpretación del himno nacional dominicano por la Compañía Nacional de Danza Contemporánea. (DIARIO LIBRE NELSON PULIDO)

Acto seguido, con un espectacular juego de luces tricolor y de orgullo patrio, sonaron las notas del himno nacional con las voces del Coro Nacional acompañados de la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la batuta del maestro José Antonio Molina.

Vestidas de blanco, un grupo de jóvenes bailarinas de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea interpretaron la pieza solemne con movimientos y lengua de señas.

Los artistas a escena

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/25/49d51243-5b54-4c0f-9dcd-d101a1974258-a3059d56.jpg Techy Fatule y Manny Cruz en la apertura de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (NELSON PULIDO/ DIARIO LIBRE)

En medio del Estadio Olímpico, la parte artística continuó con el artista Manny Cruz, quien cantó los versos de "Dominicano soy 2026", autoría Willy González (Redimi2), producción Antonio González y la coreografía de DNI Dancers Studio/Osvaldo Víctor.

Continuó, a ritmo de merengue, la cantante Techy Fatule, junto con un grupo de bailarines. "Dominicano soy, la tierra de Duarte, Sánchez y Mella... Por tu gente y tu nación grítalo con todo tu corazón", exclamaron los artistas.

El cierre mezcló a la nueva generación de la música urbana con Lomiiel y la veteranía del "Papá del rap", Lápiz Conciente. Ellos se encargaron de llevar el ritmo del rap y el dembow al término de la canción.

"No es el lugar donde nací, es la bandera que defiendo. Es la historia de mi pueblo por mis venas corriendo; no es un punto en el mapa, es una forma de existir, una manera diferente de luchar y sonreír", rapeó con su fuerza interpretativa Lápiz.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/25/3ebe3e7f-b6ad-42e1-8122-a38a6d5fe88d-907653f0.jpg Lápiz Conciente, Techy Fatule, Manny Cruz y Lomiel durante su actuación cargada de dominicanidad. (DIARIO LIBRE/ NELSON PULIDO)

Una decena de niños bailarines compartieron escena con los artistas como una muestra del relevo generacional de la dominicanidad. El show finalizó con otro destello de luces y drones con la ovación del público en las gradas.

Producción y tecnología

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/25/a08b63ed-5765-4ad5-9301-8bac7977c6be-44dee559.jpg El escenario brilló por si solo. Un juego de luces y drones iluminó el estadio. (NELSON PULIDO Y MARVIN DEL CID/ DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/25/d00c4206-d8dd-44d3-ac08-7420c5a3321a-5aed7a5e.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/25/20567a83-26d9-4e54-9c9a-579aca21427b-0ddcbe75.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/25/73630129-d59b-40a1-99cc-7f2414855612-f5c88590.jpg Marvin del Cid ‹ >

El espectáculo incluyó más de 30 mil insignias LED de PixMob, un show de láser de Dog From The Moon y 1,100 drones de Sky Elements. La presentación artística con más de 900 bailarines cuenta con la producción de Alberto Zayas.

La transmisión televisiva suma alrededor de 27 cámaras y tecnología REMI, destacando la colaboración de un equipo técnico mayoritariamente dominicano. Participan diversos grupos de danza y artesanos que confeccionaron vestuarios con 4,850 yardas de tela.

Del evento deportivo

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/25/7bb184d9-f715-4dac-8436-93d1198a7e07-e30f1ad5.jpg El presidente de la República, Luis Abinader y la primera dama, Raquel Arbaje. (SAMIL MATEO)

Es la tercera vez que la República Dominicana es sede de este magno evento deportivo. Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se desarrollarán durante 16 días, con más de 6,200 atletas de 37 naciones y territorios que competirán en 40 deportes y 56 disciplinas.

El acto inaugural es encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, la vicepresidenta Raquel Peña, la primera dama Raquel Arbaje y el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, e incluye la actuación estelar de la campeona olímpica Marileidy Paulino, plusmarquista mundial en los 400 metros y gran figura anfitriona.