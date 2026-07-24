Chris Brown se declara culpable por una pelea en una discoteca de Londres en 2023

Chris Brown se declara culpable. En la imagen de archivo lo vemos en una audiencia. ( EFE )

El cantante Chris Brown, ganador de un Grammy, se declaró culpable el viernes de un delito de alteración del orden público tras un altercado en una discoteca de Londres en el que resultó herido un productor musical.

Brown, de 37 años, modificó su declaración durante una audiencia en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres. Anteriormente, había negado cargos más graves relacionados con el altercado de 2023.

A cambio de declararse culpable, la fiscalía retiró los cargos de agresión, intento de causar lesiones corporales graves y posesión de un arma ofensiva.

El incidente ocurrió en 2023

Brown había negado haber atacado a Abraham Diaw con una botella en la discoteca Tape, situada en el exclusivo barrio de Mayfair, en febrero de 2023.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/02/10/chris-brown-10100813img-250613-011-onlinebild-0d293cbd.jpeg Foto de archivo deChris Brown en una audiencia.

La pelea fue captada por cámaras de seguridad frente a un club lleno de gente, según indicaron los fiscales.

Brown había permanecido en libertad bajo una fianza de 5 millones de libras (6.75 millones de dólares), lo que le permitió realizar una gira por Europa y Norteamérica el verano pasado.

había permanecido en libertad bajo una (6.75 millones de dólares), lo que le permitió realizar una y el verano pasado. El viernes quedó nuevamente en libertad bajo fianza y conocerá su sentencia el 26 de octubre por el cargo de alteración del orden público.

Brown, quien saltó a la fama siendo adolescente en 2005, ganó su primer Grammy al mejor álbum de R&B en 2011 por "F.A.M.E.". A principios de este año obtuvo su segundo galardón en la misma categoría por "11:11 (Deluxe)".