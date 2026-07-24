Papá se merece un concierto

Félix D'Oleo, Manuel Tejada, Fernando Villalona y Willy García, cuatro destacados artistas que protagonizan diferentes presentaciones musicales en escenarios distintos. ( ARCHIVO )

Si este Día de los Padres buscas regalar algo diferente, una boleta para un concierto puede convertirse en el mejor obsequio.

La cartelera de este fin de semana reúne propuestas para todos los gustos, desde música urbana y pop hasta bachata, merengue, salsa y bolero, ofreciendo la oportunidad perfecta para compartir un momento especial en familia.

Reguetón y pop

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Los amantes del reguetón y el trap tendrán una cita con Arcángel. El reconocido artista llega al país con un espectáculo que recorrerá los grandes éxitos que han definido su trayectoria y lo han consolidado como una de las figuras más influyentes del género urbano latino. Será una noche cargada de energía, nostalgia y canciones que marcaron a toda una generación.

Sábado 25, 9:00 p.m., Estadio Cibao.

Martox

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Para quienes prefieren descubrir nuevas propuestas, el dúo dominicano Martox presentará en vivo Caracol, su primer álbum de estudio. Su propuesta de pop caribeño combina bachata, merengue, bolero, R&B y música electrónica, creando un sonido fresco que refleja la nueva escena musical dominicana. Canciones como Quererte y Nunca tenerte mostrarán la sensibilidad y originalidad que caracteriza al proyecto.

Sábado 25, 7:00 p.m., bar Los Reales Colonial.

Ritmos latinos

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El merengue y la salsa también tendrán un espacio privilegiado con el encuentro entre Fernando Villalona y el colombiano Willy García. Mientras "El Mayimbe" hará un recorrido por los temas que lo convirtieron en una leyenda de la música popular dominicana, García pondrá a bailar al público con su inconfundible estilo salsero y un repertorio lleno de clásicos y emociones.

La combinación de ambos artistas promete un recorrido por clásicos que convertirán la velada en una oportunidad para cantar, bailar y compartir varias generaciones bajo un mismo escenario.

Sábado 25, 9:00 p.m., Rancho Steak House.

Amor y desamor

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/23/imagen-cespedes-y-badir-7ba9d860.jpg Badir y Francisco Céspedes en Escenario 360

Si la celebración se inclina hacia el romanticismo, Francisco Céspedes ofrecerá una velada junto a Badir en la que el bolero, el jazz y las baladas serán los protagonistas.

El cantautor interpretará sus éxitos más emblemáticos acompañado de toda su banda, mientras Badir aportará una dosis de frescura con sus canciones más conocidas.

La propuesta busca crear una atmósfera íntima, ideal para quienes disfrutan de las letras profundas y las interpretaciones cargadas de emoción, en un repertorio que invita a cantar y revivir grandes recuerdos.

Sábado 25, 7:00 p.m., Escenario 360.

Frank Reyes

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La bachata llegará de la mano de Frank Reyes, quien promete una noche cargada de sentimientos con un recorrido por los temas que han definido su carrera y continúan conquistando al público.

Sábado 25, 9:00 p.m., Hard Rock café Santo Domingo.

Luis Segura y Félix D'Oleo, dos noches imperdibles

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Finalmente, Luis Segura se presenta hoy en Lungomare y Félix D´Oleo junto al maestro Manuel Tejada, completan la oferta el sábado con un homenaje a la música dominicana desde diferentes generaciones y estilos.

Viernes 24, 8:30 p.m. Luis Segura, y el sábado 25, Félix D´Oleo y al maestro Manuel Tejada, 8:00 p.m., Lungomare Bar & Lounge.

Un regalo muy especial que llegará envuelto en aplausos, canciones compartidas y grandes recuerdos.