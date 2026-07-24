El merengue cierra con broche de oro el espectáculo musical de los Juegos Centroamericanos 2026

Jandy Ventura y Miriam Cruz durante el último segmento musical de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. ( DIARIO LIBRE/ NELSON PULIDO )

Con merengue y con un emotivo homenaje a la música, el arte y la cultura de República Dominicana culminó el espectáculo musical de la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, la noche de este viernes 24.

El Estadio Olímpico Félix Sánchez quedó elevado a las alturas con un despliegue tecnológico y visual. En la denominada Ceremonia Centenaria l as obras de Ada Balcácer , Guillo Pérez , Cándido Bidó, Iván Tovar, Elsa Núñez y Jorge Pineda fueron proyectadas sobre el escenario, dando paso a una serie de homenajes a grandes exponentes de la música dominicana.

Luego se escuchó el sonido de una tambora, ese característico estilo que solo el "Caballo mayor", Johnny Ventura, hizo suyo por generaciones. Y allí sono "Merenguero hasta la tambora" del fenecido artista en voz de Miriam Cruz y Jandy Ventura, quien ha mantenido vivo el legado de su padre. El artista lucía una chaqueta con el rostro de su padre, ilustrada por Angurria.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/25/ab041deb-6424-47d8-b461-192eaa9d750e-0dd71969.jpg Los cantantes Alexandra y Joe Veras llevaron la bachata. (DIARIO LIBRE/ NELSON PULIDO)

El merengue brilló en toda la presentación ante la algarabía de los presentes. La bachata tuvo su espacio con Alexandra y Jeo Veras , quienes interpretaron "Pena por Ti", de Luis Segura , acompañados por una coreografía de Laura Ramírez.

Posteriormente, El Prodigio llevó el acordeón al escenario con "Ella", del maestro José Antonio Molina, quien hizo un repertorio de merengues clásicos y actuales. "Compadre Pedro Juan" y Caña Brava" con los sonidos de la Sinfónica fueron un viaje sonoro exquisito.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/25/66f72029-fa23-49ec-8792-f03ba69f8ff4-71b757f5.jpg El músico típico El Prodigio. (DIARIO LIBRE/ NELSON PULIDO)

A la par con este momento espectacular unas 118 parejas llenaran el terreno del Estadio Olímpico bailando el tradicional merengue utilizando sombreros tejidos a mano por artesanos de Gurabo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/25/c8673e5d-11d6-4bc2-8c74-6155726907da-3d78c10f.jpg Maridalia Hernández llegó en una yola. (DIARIO LIBRE/ NELSON PULIDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/25/a267216b-42b6-4afd-82fd-beafc06516bb-6979a3a2.jpg ‹ >

El cierre estuvo a cargo de la artista Maridalia Hernández, quien interpretó de manera magistral "Soy Caribe" mientras hacía su entrada en la denominada "Yola de la Esperanza", intervenida por el artista Poteleche y escoltada por pescadores con sombreros pintados a mano, en una escena que unió la plástica, la música y la memoria del Caribe.

La apertura de la Ceremonia Centenaria

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/25/fc7b145d-a69f-4285-9cf4-6d9a1ff40f95-62abb72c.jpg Manny Cruz y Techy Fatule. (DIARIO LIBRE/ NELSON PULIDO)

La primera etapa de la inauguración empezó con las notas del himno nacional interpretado por el Coro Nacional y la Orquesta Sinfónica Nacional, en medio de un despliegue de música, danza y tecnología para celebrar el centenario de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Vestidas de blanco, un grupo de jóvenes bailarinas de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea interpretaron la pieza solemne con movimientos y lengua de señas.

Los artistas dominicanos Manny Cruz, Techy Fatule, Lomiiel y Lápiz Conciente arrancaron el set musical.

Cruz cantó los versos de "Dominicano soy 2026", autoría Willy González (Redimi2), producción Antonio González y la coreografía de DNI Dancers Studio y Osvaldo Víctor.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/25/3ebe3e7f-b6ad-42e1-8122-a38a6d5fe88d-2d51371a.jpg Lápiz Conciente, Techy, Manny Cruz y Lomiel. (DIARIO LIBRE/ NELSON PULIDO)

Continuó, a ritmo de merengue, la cantante Techy Fatule, junto con un grupo de bailarines. "Dominicano soy, la tierra de Duarte, Sánchez y Mella... Por tu gente y tu nación grítalo con todo tu corazón", exclamaron los artistas.

El cierre mezcló a la nueva generación de la música urbana con Lomiiel y la veteranía del "Papá del rap", Lápiz Conciente. Ellos se encargaron de llevar el ritmo del rap y el dembow al término de la canción.

El montaje, dirigido por Alberto Zayas, reunió a más de 900 bailarines, un espectáculo de láseres, 1,100 drones e insignias LED que iluminaron el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

Un homenaje a los ritmos del Caribe

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/25/0bca5903-d57a-4f24-96f8-f43de084589b-65aff677.jpg Maffio y Ky-Mani Marley en escena. (DIARIO LIBRE/ NELSON PULIDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/25/339bd98c-3c57-484d-8320-e751c5c43096-3d1c6870.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/25/8470b7d6-744e-42c0-a0ea-1897ded42c8c-0bd9d7c3.jpg ‹ >

La segunda etapa estuvo dedicada a la diversidad cultural de la región con "Corazón de Fiesta", la canción oficial de los Juegos escrita por Vladimir Dotel, que puso a bailar al público con una coreografía dirigida por Marcos Taveras y la participación especial del niño Aron.

El espectáculo continuó con un homenaje a las islas anglófonas del Caribe, recorriendo las raíces africanas que dieron origen al reggae, la soca, el calipso y el dancehall.

Héctor Aníbal, Mark B y Vakeró encabezaron este segmento junto a Maffio, con arreglos musicales de Antonio González y coreografías de Da Republick.

La sorpresa de esta segunda etapa llegó con la aparición de Ky-Mani Marley, hijo de Bob Marley, quien cerró el homenaje al Caribe anglófono como invitado internacional de la Ceremonia Centenaria.

Marley entonó el clásico "Could You Be Loved", una celebración al amor sin barreras que lanzó su padre en la década de los 80 dando cierre a un show bilingüe que celebró la diversidad cultural.

Homenaje a Félix Sánchez

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/25/93052ac0-5da5-4699-8eca-4eeecab53731-13c476c2.jpg El medallista Félix Sánchez encendió la antorcha. (DIARIO LIBRE/ NELSON PULIDO)

El montaje, titulado "Ceremonia Centenaria", conmemoró los 100 años de la justa deportiva con más de 900 bailarines, un espectáculo de láseres, 1,100 drones e insignias LED que iluminaron el Estadio Olímpico Félix Sánchez, en una producción encabezada por Alberto Zayas.

Por el terreno del Olímpico desfilaron las naciones al ritmo de sus géneros musicales de origen, como Cuba, Puerto Rico, Honduras, Panamá y Venezuela.

Es la tercera vez que la República Dominicana es sede de este magno evento deportivo. Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se desarrollarán durante 16 días, con más de 6,200 atletas de 37 naciones y territorios que competirán en 40 deportes y 56 disciplinas.

Félix Sánchez recibió la distinción de encender el pebetero de los XXV Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026, en un acto que se convirtió en un homenaje al más grande atleta dominicano de la historia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/25/be3dfc2b-d5c1-4628-9383-8c3eca75cb5f-421775e1.jpg Show de fuegos artificiales. (DIARIO LIBRE/ NELSON PULIDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/25/033f8413-9aff-471d-827e-ac9400468c03-30ff5169.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/25/5f102fb5-6cad-4718-928c-77949616a715-cbc7a411.jpg ‹ >

Sánchez recibió la antorcha, hizo el recorrido del óvalo saludando a un público delirante que no paró de aplaudirle, como si quedara pendiente festejar en su casa y agradecerle una carrera que marcó el despegue mundial del deporte dominicano.