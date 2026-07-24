Una fiesta caribeña marca la segunda parte de la inauguración de los Juegos Centroamericanos

Reggae, soca y merengue protagonizan la segunda parte musical de la inauguración de Santo Domingo 2026. ( DIARIO LIBRE/ NELSON PULIDO )

La inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 en el Estadio Olímpico Félix Sánchez ha llevado un espectáculo musical de gran nivel con un recorrido por los ritmos más representativos de República Dominicana y el Caribe.

El segundo intermedio musical del evento inaugural que se desarrollará desde el 24 de julio al 8 de agosto continuó con un homenaje a las islas anglófonas del Caribe con la participación sorpresa del jamaicano Ky-Mani Marley, hijo de la leyenda del reggae Bob Marley.

El segmento, concebido como una gran celebración caribeña, tuvo como eje central "Corazón de Fiesta", la canción oficial de los Juegos, escrita por Vladimir Dotel, líder de la agrupación Ilegales. La presentación contó con una coreografía dirigida por Marcos Taveras, y la participación especial del niño Aron.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/25/bb817c64-c926-4514-a398-705f5c43b401-111a0e57.jpg El cantante Héctor Aníbal en el homenaje a las islas del Caribe anglofónas. (NELSON PULIDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/25/810da73e-232c-4966-a1eb-73d8fa05528c-3573ac22.jpg "El cantante de los raperos", Vakeró en escena. (NELSON PULIDO) ‹ >

La celebración continuó con un homenaje a la riqueza cultural de Caribe elevando las raíces africanas que dieron origen al reggae, la soca, el calipso y el dancehall.

El espectáculo reunió en escena a Héctor Aníbal, Mark B y Vakeró, acompañados por la producción musical de Maffio, con arreglos de Antonio González y coreografías del colectivo Da Republick.

La gran sorpresa de la noche llegó con la aparición de Ky-Mani Marley, hijo del icónico Bob Marley, interpretando el clásico "Could You Be Loved", una celebración al amor sin barreras que lanzó su padre en la década de los 80. Su presentación puso el broche final a una ceremonia bilingüe que celebró la diversidad cultural.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/25/0bca5903-d57a-4f24-96f8-f43de084589b-0f762d0f.jpg El productor Maffio junto a Ky-Mani Marley. (NELSON PULIDO)

El espectáculo inaugural

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/25/3ebe3e7f-b6ad-42e1-8122-a38a6d5fe88d-a3727534.jpg Lápiz Conciente, Techy Fatule, Lomiel y Manny Cruz durante el acto inaugural. (DIARIO LIBRE/ NELSON PULIDO)

La ceremonia de apertura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 comenzó con un despliegue escénico que combinó tradición, música y tecnología. La Orquesta Sinfónica Nacional acompañó los primeros actos del espectáculo con la solemne interpretación del himno nacional, que también contó con las actuaciones de los artistas dominicanos Manny Cruz, Techy Fatule, Lápiz Conciente y Lomiiel, protagonistas de la primera parte artística de la noche.

El montaje, titulado "Ceremonia Centenaria", conmemoró los 100 años de la justa deportiva con más de 900 bailarines, un espectáculo de láseres, 1,100 drones e insignias LED que iluminaron el Estadio Olímpico Félix Sánchez, en una producción encabezada por Alberto Zayas.

Por el terreno del Olímpico desfilaron las naciones al ritmo de sus géneros musicales de origen, como Cuba, Puerto Rico, Honduras, Panamá y Venezuela.

Es la tercera vez que la República Dominicana es sede de este magno evento deportivo. Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se desarrollarán durante 16 días, con más de 6,200 atletas de 37 naciones y territorios que competirán en 40 deportes y 56 disciplinas.

El acto inaugural fue encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, la vicepresidenta Raquel Peña, la primera dama Raquel Arbaje y el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, e incluye la actuación estelar de la campeona olímpica Marileidy Paulino, plusmarquista mundial en los 400 metros y gran figura anfitriona.