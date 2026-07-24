Residente aborda la educación sexual junto a la marca prudence

Residente reafirmó su colaboración con la marca para insistir en que el cuidado de la salud sexual. ( DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO )

El artista puertorriqueño Residente vuelve a ser la imagen de la campaña "Hablemos Sin Vergüenza" de Prudence, una iniciativa con la que la marca busca promover conversaciones abiertas sobre salud sexual y combatir la desinformación que aún persiste en América Latina.

El anuncio se realizó durante un encuentro celebrado en Hard Rock Café BlueMall, donde ejecutivos de DKT Latam Norte y Prudence presentaron la nueva etapa de la campaña, centrada en acercar información confiable a las nuevas generaciones mediante un lenguaje directo, cercano y libre de prejuicios.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/24/fb8d13fa-20ee-4a1d-b0d0-022d90c2b8aa-c7cc11c0.jpg Alan Vera Vázquez, Kary Colón, Residente y Mario Flores durante el evento.

Durante la actividad, Mario Flores, CEO de DKT Latam Norte, y Alan Vera Vázquez, director de Marketing para Lubricantes y Condones Prudence, destacaron que la iniciativa responde a una realidad preocupante: hablar de sexualidad sigue siendo un desafío para millones de personas en la región, lo que favorece la desinformación y contribuye al aumento de las infecciones de transmisión sexual y los embarazos en adolescentes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/24/fd99bb06-6882-4038-a47c-f05d9044b073-47ba2d5e.jpg Mario Flores, Residente y Alan Vera Vázquez. (DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO)

En ese contexto, Residente reafirmó su colaboración con la marca para insistir en que el cuidado de la salud sexual no debe verse limitado por la vergüenza ni por el acceso a la información.

La campaña toma como punto de partida cifras que reflejan la magnitud del problema en América Latina. En la región se registran aproximadamente 70 nacimientos por cada 1,000 adolescentes entre 15 y 19 años; los casos de VIH entre jóvenes de 15 a 24 años han aumentado cerca de un 30 %; hasta el 15 % de los adolescentes sexualmente activos presenta clamidia y apenas la mitad de las personas con una infección de transmisión sexual busca atención médica.

"En Prudence creemos que la mejor forma de prevenir es hablar. La educación sexual no debería generar vergüenza ni ser un privilegio; debe estar al alcance de todas las personas. Queremos llevar estas conversaciones a los espacios donde los jóvenes ya están presentes y consumen contenido", afirmó Alan Vera Vázquez.

La primera edición de "Hablemos Sin Vergüenza" superó los 1,000 millones de impactos, alcanzó a más de 20 millones de personas y obtuvo un 18 % de interacción, resultados que motivaron a la empresa a dar continuidad al proyecto con nuevas acciones enfocadas en la prevención y el acceso a información confiable.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/24/f1151b9a-9c3e-4924-9df0-bdf78868af65-ee5db4b3.jpg (JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/24/90d91dfa-b5e1-4080-93a3-dbc64efe21d3-76821ea2.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/24/7ec9e89c-6027-4970-9308-3e2f700e17e5-22c81fcf.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/24/c7dd1961-6ac3-4c31-8928-eb3a112e6dc2-4376bde2.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/24/d4cc53c9-daea-47e2-8990-c40689b47dea-7debb935.jpg ‹ >

Desde su lanzamiento, la campaña ha desarrollado contenidos digitales, un portal educativo, acciones en redes sociales, radio, publicidad exterior, colaboraciones con creadores de contenido, eventos, activaciones en puntos de venta y jornadas de distribución gratuita de preservativos, con el objetivo de integrar la educación sexual a los espacios cotidianos de la población.

La participación de Residente responde a la intención de conectar con millones de jóvenes latinoamericanos a través de una figura reconocida por abordar temas sociales y culturales con un discurso directo.

Además del componente educativo, la iniciativa mantiene un enfoque social. La empresa explicó que la compra de productos Prudence contribuye a financiar programas de acceso a la salud sexual impulsados por DKT, incluyendo la donación de millones de preservativos y el subsidio de métodos de protección en comunidades de mayor vulnerabilidad.

Con esta nueva etapa, Prudence reafirma su compromiso de seguir promoviendo una cultura en la que hablar sobre sexualidad sea tan natural como conversar sobre cualquier otro aspecto de la salud.