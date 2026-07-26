Arcángel llena el Estadio Cibao en la celebración de sus 20 años

Arcángel agradeció el respaldo del público dominicano y prometió regresar a Santiago dentro de dos años como parte de una futura gira. ( SUMINISTRADA )

Miles de fanáticos llenaron la noche del sábado el Estadio Cibao para acompañar a Arcángel en el concierto World Tour: La Octava Maravilla, espectáculo con el que el artista urbano celebra sus 20 años de trayectoria y que reunió más de tres horas de música, invitados especiales, cambios de vestuario y un recorrido por los éxitos que han marcado su carrera.

La antesala comenzó a las 10:20 de la noche con la participación de Onyx Creación Divina, colaborador de Arcángel desde hace más de dos décadas, quien agradeció la oportunidad de abrir el concierto.

Diez minutos después, tras un video que repasó brevemente la historia artística de Austin Santos, el cantante apareció en escena interpretando "Pa' Que la Pases Bien", provocando una ovación de los asistentes.

El repertorio continuó con Amarte es esencial y "Enamorado de ti", temas que fueron coreados por un público que respondió desde el inicio del espectáculo.

"Muy buenas noches Santiago. Mi nombre es Arcángel La Maravilla. Tengo 40 años... la familia está bien, tengo un nieto que anda por ahí", expresó durante su primer saludo.

"La buena música trasciende generaciones", expresó Arcángel (Austin Agustín Santos) su nombre real.

El artista dedicó un segmento a las canciones que, según explicó, han resistido el paso del tiempo.

"Esta canción tiene exactamente los 20 años que yo tengo de carrera y este estadio la va a cantar como si hubiera salido hace 20 días. Eso es hacer música atemporal, no efímera", afirmó antes de interpretar "Aparentemente.

Luego siguieron Bonita, Sí (Un viaje), Mi fanática, Regálame una noche, Algo musical, Llegamos a la disco y Agresivo.

Arcángel explicó que muchas canciones serían interpretadas parcialmente debido a la amplitud de su catálogo musical.

"Si las canto completas, nos vamos al otro día", comentó entre risas.

En una intervención, el intérprete urbano avanzó que más adelante se presentará en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, pero no compartió mayores detalles.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/26/bulin-42a66372.jpg Bulin 47 se unió a Arcángel para interpretar Lo Que Te Killa, uno de los momentos más celebrados del segmento dominicano.

Zion desata la euforia

Uno de los momentos más esperados llegó con la aparición de Zion, quien acompañó a Arcángel para interpretar No sé si fue, además de otros temas como Te vas y Zun da da, antes de despedirse del escenario.

Franian Eli lleva el merengue típico al concierto

A las 11:11 de la noche, Franian Eli, El típico del violín, regresó al escenario tras haber participado en la antesala para interpretar junto a la banda una versión en merengue típico de "Por amar a ciegas", una de las interpretaciones más celebradas por el público.

Tras esa presentación, Arcángel hizo un cambio de vestuario.

Más éxitos y un mensaje sobre la música

La segunda parte del espectáculo incluyó 8va Maravilla, Mírame baby,Flow violento, Contigo quiero amores", "Me prefieres a mí", "Como tiene que ser" y "Hace mucho yiempo".

Antes de interpretar este último tema recordó que, cuando fue lanzado hace 14 años, algunos entendían que era demasiado lento para sonar en la radio.

Sin embargo, aseguró que la canción terminó convirtiéndose en un éxito internacional.

Posteriormente presentó el segmento de remixes con Si se da remix, "Travesuras remix, Camuflaje remix y Diles remix.

DJ Adoni y Bulin 47 ponen el sabor dominicano

Alrededor de la medianoche comenzó el denominado bloque dominicano con la entrada de DJ Adoni, quien puso a bailar al público mezclando éxitos del género urbano local.

El único invitado que subió al escenario durante ese segmento fue Bulin 47, con quien interpretó Lo que te killa.

El resto del segmento estuvo compuesto por mezclas realizadas por DJ Adoni con canciones como No me den cotorra, Dile a tu mario, Capea el Dough, Me compré un panamera, Dios bendiga y Qué sensación, manteniendo la energía del estadio.

Durante esa parte del espectáculo, Arcángel llamó a respaldar a los artistas dominicanos.

"Aquí hace falta más unión. Hay que apoyar a nuestros artistas para que siga brillando el país", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/26/dsc08060-copia-1-337f693e.jpg Arcángel saluda al público que llenó el Estadio Cibao durante el concierto World Tour: La Octava Maravilla, con el que celebró sus 20 años de trayectoria artística. (SUMINISTRADA)

Detiene el concierto por un incidente

A las 12:40 de la madrugada , el cantante ordenó detener la música al percatarse de que una persona había lanzado un hielo hacia los asistentes ubicados en la parte delantera del escenario.

, el cantante ordenó al percatarse de que una persona había lanzado un hielo hacia los asistentes ubicados en la parte delantera del escenario. Arcángel reprendió públicamente esa acción y pidió respeto hacia el público .

reprendió públicamente esa acción y pidió . Aprovechó el momento para reiterar que prefiere hablar con sinceridad .

. "Yo soy más persona que artista . No soy esclavo de la fama ", manifestó.

. ", manifestó. Austincito comparte escenario con su padre

Más adelante presentó a su hijo Justin Santos (Austincito), con quien interpretó "Gohan y Goku". El joven también realizó una interpretación en solitario antes de retirarse del escenario.

El cierre

En la parte final del concierto sonaron "La ocasión", "Me amas y Me odias, Ahora dice, Si te veo, Sigues con él y La jumpa.

Antes de despedirse, Arcángel agradeció el respaldo recibido durante dos décadas de carrera.

"Gracias República Dominicana porque ustedes son parte esencial de lo que soy hoy. Gracias Santiago y gracias a toda la región del Cibao. En dos años nos vemos otra vez", expresó.

También adelantó que su próxima presentación será en Ecuador como parte de la gira mundial.

El espectáculo concluyó cerca de la 1:30 de la madrugada del domingo, con: Sigues con él, tema que el propio artista definió como el mayor éxito de su carrera, acompañado de un despliegue de fuegos artificiales que puso el broche final a una noche de celebración por sus 20 años en la música.