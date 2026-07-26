La apuesta segura de Félix D'Oleo: un show sin límite de tiempo ni de repertorio

Félix D'Oleo interpretó su clásico "Soy como soy" ante un Lungomare a capacidad total, la noche de este sábado. ( CORTESÍA DE PEDRO J. BONILLA )

La dupla del cantautor Félix D'Oleo y el maestro Manuel Tejada fue una apuesta segura del centro de entretenimiento Lungomare la noche de este sábado, para celebrar el Día del Padre que se festeja hoy en la República Dominicana.

Desde tempranas horas de la noche, el público llegó al establecimiento para entrar en ambiente previo a la presentación de Félix D'Oleo, quien tuvo como aliado, en el piano, al maestro Manuel Tejada. Este, junto a sus músicos, recibió el reconocimiento del público y del propio intérprete cuando subió a la tarima a las 11:00 de la noche.

Con un lleno total, el cantautor comenzó con una versión pop de su clásico Soy como soy, un tema que forma parte de la banda sonora del público que lo admira.

"Esta noche quiero darle las gracias al maestro Manuel Tejada por acompañarme y ser cómplice de esta entrega. Es un lujo para mí tenerlo porque ha sido una persona vital en mi carrera", comentó D'Oleo.

Entre canción y canción, y comentarios y saludos, Félix D'Oleo interpretó títulos como Se fue, Murmullos, Hoy somos una canción, Me falta todo y Yo pierdo, que le dieron un toque bohemio a la noche.

Mi viejo, la canción de Piero Antonio Franco De Benedictis, fue la que utilizó para enviar una felicitación a los padres, ocasión que aprovechó para felicitarse, porque ha sido un buen padre para sus hijos.

Los aplausos no cesaron durante su actuación. Félix D'Oleo es uno de esos artistas que cuenta con una legión de admiradores fiel. Tan es así que anoche hubo público de Nueva York, Miami, así como de su natal Hondo Valle.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/26/whatsapp-image-2026-07-26-at-12857-am-7de7ed00.jpeg El cantautor Félix D'Oleo compartió tarima con el maestro Manuel Tejada, quien lo acompañó en el piano durante toda la presentación. (CORTESÍA DE PEDRO J. BONILLA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/26/whatsapp-image-2026-07-26-at-12858-am-1-fd0924ff.jpeg Con entrada agotada, el público celebró el Día del Padre en Lungomare con la presentación de Félix D'Oleo. (CORTESÍA DE PEDRO J. BONILLA) ‹ ›

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando dedicó una canción a una mujer que sobrevivió a la tragedia de la discoteca Jet Set y que no había vuelto a visitar un centro de entretenimiento.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/26/whatsapp-image-2026-07-26-at-12858-am-922877b7.jpeg Félix D'Oleo interpretó su clásico Soy como soy ante un Lungomare a capacidad total, la noche de este sábado.Félix D'Oleo agradeció al maestro Manuel Tejada por acompañarlo en una noche que se extendió hasta la madrugada de este domingo. (CORTESÍA DE PEDRO J. BONILLA)

"Gracias mi prima por estar aquí, hoy celebramos su vida", le comentó cuando la ayudó a subir al escenario. El momento fue emotivo y el público le dio un gran aplauso.

D'Oleo, quien está promoviendo su más reciente álbum, Más romántico, hizo que el show se extendiera hasta la madrugada de este domingo, dejando complacido a un público que no paró de pedir sus canciones, más allá del repertorio planificado.

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Tributo inicial

El cantautor Reymon-ICI abrió la noche con un tributo a Anthony Ríos, conectando de inmediato con el público. Reymon-ICI es un talento que cautivó al público con los éxitos de su ídolo, el fallecido cantautor Anthony Ríos, de quien dijo fue su mentor y amigo.