Carly Simon revela que padece Parkinson y que también enfrentó un cáncer de piel

La icónica cantante y compositora estadounidense Carly Simon rompió el silencio sobre el delicado momento que atraviesa al revelar que ha sido diagnosticada con la enfermedad de Parkinson y que, de manera paralela, enfrentó un carcinoma de células basales en el rostro, una experiencia que la llevó a alejarse de la vida pública durante los últimos meses.

La artista, de 81 años y autora de clásicos como You're So Vain y Nobody Does It Better, hizo pública su situación a través de un comunicado en el que respondió a las constantes muestras de preocupación de sus seguidores, quienes se preguntaban por su prolongada ausencia.

"La verdad es que he estado aprendiendo a vivir con la enfermedad de Parkinson", expresó Simon. "Me tomó tiempo entender el diagnóstico, adaptarme a él y decidir cuánto quería compartir públicamente".

La intérprete explicó que los primeros síntomas pasaron desapercibidos debido a otros problemas de salud. Tras ser sometida a reemplazos de ambas rodillas y de una cadera por artritis, creyó que las dificultades para caminar formaban parte del proceso de recuperación.

Sin embargo, al notar que la pérdida de movilidad se agravaba y que necesitaba ayuda para levantarse y desplazarse, acudió a la clínica, donde recibió el diagnóstico definitivo.

Simon describió el Parkinson como una enfermedad impredecible que va mucho más allá de los problemas de movimiento.

"Algunos días estoy tan cansada que no puedo comenzar el día. Otros, me da un poco más de espacio para moverme, pensar, trabajar y sentirme como yo misma", confesó.

La cantante explicó que, además de la rigidez y las limitaciones físicas, ha tenido que afrontar síntomas como ansiedad, agotamiento y apatía, una sensación que describió como la incapacidad de encontrar motivación incluso para realizar las actividades más simples.

Un segundo desafío: el cáncer de piel

Durante ese mismo período, Simon también fue diagnosticada con un carcinoma de células basales en el rostro. Aunque el cáncer fue extirpado con éxito mediante cirugía, reconoció que las secuelas estéticas afectaron profundamente su confianza.

"Siempre he sido más crítica con mi apariencia de lo que cualquiera podría imaginar", escribió con ironía al recordar uno de sus mayores éxitos, You're So Vain. "Y esto le dio a mi crítica interna mucho material nuevo".

La suma de ambos diagnósticos, las intervenciones médicas y el impacto emocional la llevaron a mantenerse alejada de los reflectores, una decisión que definió como su forma de "hibernar" mientras aprendía a convivir con una nueva realidad.

Pese a los desafíos de salud, Simon aseguró que nunca dejó de crear. De hecho, anunció que el próximo 14 de agosto publicará Comes in Waves, su primer álbum con material inédito en casi dos décadas.

La artista explicó que el proceso creativo se convirtió en un sostén durante este difícil periodo.

"La música siempre ha sabido cuándo llegar. Me ha rescatado más veces de las que puedo contar", afirmó. "Este álbum le dio forma a días que muchas veces no la tenían y me recordó que una enfermedad puede cambiar tu vida sin convertirse en el centro de ella".

El nuevo trabajo, compuesto por doce canciones y grabado principalmente en su residencia de Martha's Vineyard, contará con la participación de sus hijos, Ben Taylor y Sally Taylor, esta última también responsable de la pintura que ilustra la portada del disco.

Lejos de presentar su diagnóstico como una historia de superación idealizada, Simon fue honesta sobre las dificultades que implica convivir con una enfermedad neurodegenerativa para la que no existe cura.

"No considero al Parkinson un regalo ni una bendición. Es difícil, frustrante y, a veces, aterrador", admitió. "Pero todavía escribo, canto, imagino, río, recuerdo... y, de vez en cuando, me quedo atrapada en una silla demasiado mullida".

Con un mensaje cargado de serenidad y gratitud hacia su familia, amigos y equipo médico, la artista concluyó reafirmando que, aunque hoy vive a un ritmo diferente, mantiene intacta su esencia.

"Ahora me muevo más despacio y dependo más de los demás de lo que solía hacerlo. He aprendido que cada día será distinto. Pero todavía estoy muy presente".