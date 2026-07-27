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La Biggie
La Biggie

La Biggie conquista la Parada Dominicana del Bronx

La rapera dominico-estadounidense, conocida como "The Big Dominican", fue una de las figuras del desfile

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    La Biggie conquista la Parada Dominicana del Bronx
    La rapera La Biggie compartió con cientos de fanáticos durante la emblemática celebración. (FUENTE EXTERNA)

    La Biggie volvió a demostrar el fuerte vínculo que mantiene con sus raíces al participar este domingo en la tradicional Parada Dominicana del Bronx, donde fue recibida con entusiasmo por cientos de fanáticos y miembros de la comunidad latina que celebraban una de las festividades culturales más importantes para los dominicanos en el exterior.

    Conocida también como "The Big Dominican", la rapera dominico-estadounidense recorrió el emblemático desfile entre saludos, fotografías y muestras de cariño por parte del público, que respondió con gritos, aplausos y una cálida bienvenida a una de las artistas emergentes con mayor proyección dentro del hip hop y la música urbana en Estados Unidos.

    Su participación en la Parada Dominicana llega en un momento especialmente significativo para su carrera, apenas días después de protagonizar una impactante presentación en el Summer Jam de HOT 97, uno de los escenarios más importantes del género urbano.

    Crecimiento artístico

    Allí, La Biggie ofreció un enérgico performance que confirmó su crecimiento artístico y su capacidad para conectar con grandes audiencias, detalla una nota de prensa.

    La presencia de la artista en el desfile también representó una celebración de su identidad. Nacida en Estados Unidos y orgullosamente vinculada a sus raíces dominicanas, La Biggie continúa ampliando su impacto dentro de la industria musical internacional mientras fortalece el vínculo con la comunidad dominicana, que este domingo volvió a demostrarle el respaldo y el cariño que la acompañan en cada uno de sus logros.

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