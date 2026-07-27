"Hoy no puedo felicitarte": Martha Heredia pierde a su papá el Día de los Padres

Muere el papá de Martha Heredia en el Día de los Padres. En las imágenes la vemos en una audiencia el 20 de abril de 2016. Y en otra junto a su progenitor: Felipe Heredia. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ Y ARCHIVO FUENTE EXTERNA )

La cantante dominicana Martha Heredia atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras la muerte de su padre, Felipe Heredia, una figura clave en su formación personal y en el desarrollo de su carrera artística.

La intérprete dio a conocer la noticia este domingo 26 de julio, coincidiendo con la celebración del Día de los Padres en República Dominicana. Lo hizo mediante una publicación en su cuenta de Instagram, en la que compartió una fotografía de su niñez junto a su progenitor y le dedicó un mensaje cargado de amor y gratitud.

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"Hoy no puedo felicitarte, solo puedo decirte gracias por ser el mejor papá del mundo. Ve con Dios, mi viejo. Nos vemos pronto por aquel lado. Te amaré siempre", expresó la artista.

Aunque la publicación fue eliminada posteriormente de la red social, el mensaje generó numerosas muestras de solidaridad por parte de seguidores, colegas y amigos, quienes expresaron sus condolencias a la ganadora de Latin American Idol.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/27/el-cantante-raphael-durante-la-entrevista-con-efe-efejuan-carlos-hidalgo-8-14f01bbc.jpg Felipe Heredia, padre de la cantante. (WILSON ARACENA)

Hasta el momento, la artista no ha ofrecido detalles sobre la causa del fallecimiento ni sobre las circunstancias en las que ocurrió.

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Un padre que impulsó sus sueños

Felipe Heredia, oriundo de Santiago de los Caballeros, dedicó más de cuatro décadas al oficio de la herrería.

Más allá de su trayectoria laboral, fue un apoyo constante para su hija desde sus primeros pasos en la música, acompañándola durante su participación en Latin American Idol, certamen que la convirtió en la primera dominicana en conquistar ese escenario internacional.

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Su respaldo también fue evidente en los momentos más complejos de la vida de la cantante, manteniéndose a su lado durante el proceso judicial que enfrentó en 2014.

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Con la partida de Felipe Heredia, Martha Heredia despide a quien describió como "el mejor papá del mundo", un hombre que estuvo presente tanto en sus mayores triunfos como en sus pruebas más difíciles.