Cinco años sin Johnny Ventura, el merenguero hasta la tambora que galopó la dominicanidad

El merengue perdió hace cinco años a uno de sus más grandes embajadores, Johnny Ventura, un artista que dejó éxitos convertidos en clásicos. ( FUENTE EXTERNA )

El merengue perdió hace cinco años a uno de sus más grandes embajadores. El "Caballo mayor", Johnny Ventura fue un artista que revolucionó el merengue elevando el orgullo dominicanoy dejó clásicos del género, en especial para la época navideña.

La tarde del 28 de julio de 2021, la República Dominicana quedó sumida en el luto tras conocerse la muerte del legendario artista a los 81 años como consecuencia de un infarto mientras se encontraba en Santiago.

Los siguientes días se llenaron de homenajes en su honor, muestras de condolencias de todas partes del mundo y un velatorio público en el Palacio de los Deportes, con miles de personas que lo acompañaron hasta su morada final, en el cementerio Cristo Redentor.

A propósito de esta conmemoración, su esposa, doña Fifa de Ventura, informó que se le hará una misa este martes 28 de julio de 2026, a las 6:30 de la tarde, en la parroquia Divina Providencia, en Arroyo Hondo.

El revolucionario que modernizó el merengue

Los años 60 del siglo XX fue una época en la que los miembros de las orquestas permanecían prácticamente inmóviles sobre el escenario, pero Juan de Dios Ventura, nombre de pila de aquel veinteañero, rompió todos los esquemas al crear el Combo Show y revolucionar el ritmo para las décadas siguientes, una propuesta que combinaba música, baile, coreografías, vestuario y espectáculo visual.

En diversas entrevistas, Johnny Ventura dijo que una de sus inspiraciones para bailar era Elvis Presley, y en la música y el rimo los artistas cubanos como Benny Moré.

También revolucionó el sonido del género al incorporar saxofones, trompetas, piano, timbales, efectos electrónicos y elementos de otros ritmos, sin perder la esencia del merengue tradicional.

Su energía, alegría, sonrisa y carisma le ganó el mote que él mismo se enorgullecía al decir: "Soy el único negro que bota miel por los poros".

Una carrera repleta de éxitos

Durante 65 años de carrera artística, Johnny Ventura grabó 105 producciones discográficas, convirtiéndose en el artista dominicano más prolífico de la historia musical del país.

Su repertorio dejó canciones que siguen siendo imprescindibles en las fiestas dominicanas, entre ellas "Patacón Pisao", "Capullo y Sorullo", "Merenguero hasta la Tambora", "El Tabaco", "La Agarradera", "Las Indias de Baní", "La Muerte de Martín", "El Cuabero", "El Sueño", "Filete", "El Pingüino", "Bobine", "La Resbalosa", "El Disco Rayao", "El Hombre y su Música", "Yo Soy el Merengue" y "El Hijo del Pueblo", entre muchos otros.

Fue pionero en muchas cosas. Uno de los primeros merengueros en conquistar importantes escenarios internacionales y recibió reconocimientos en numerosos países. Entre esos, llevar el merengue a Viña del Mar y ser ovacionado en la Quinta Vergara.

Entre sus principales galardones figuran 28 discos de oro, dos discos de platino, un Latin Grammy en 2004 y el Premio a la Excelencia Musical de la Academia Latina de la Grabación en 2006. En República Dominicana obtuvo todos los premios importantes de la industria, incluido El Soberano, además de ser reconocido por el Congreso Nacional como Merenguero del Siglo.

Más allá de los escenarios, Johnny Ventura también dedicó buena parte de su vida al servicio público.

Abogado de profesión, desarrolló una carrera política de más de cuatro décadas en la que ocupó importantes funciones como diputado, vicealcalde, alcalde del Distrito Nacional y embajador.

Nunca descuidó la música ni sus obligaciones como servidor público. Su última aspiración política fue en marzo de 2020 cuando compitió por la alcaldía del Distrito Nacional en las elecciones municipales por la Fuerza del Pueblo, partido del cual se mantuvo como dirigente de su Dirección Política hasta su fallecimiento en julio de 2021.

El Legado

Cinco años después de su muerte, el legado de Johnny Ventura continúa con su hijo Jandy Ventura y su familia.

El cantante asumió la dirección de El Legado del Caballo, proyecto con el que mantiene vivo el repertorio de su padre en escenarios nacionales e internacionales.

Además de interpretar los grandes clásicos del Caballo Mayor, ha impulsado conciertos homenaje, presentaciones especiales y proyectos destinados a acercar la música de Johnny a las nuevas generaciones.

En cada aniversario de su partida, Jandy actos conmemorativos y reafirma su compromiso de preservar una obra que forma parte del patrimonio musical dominicano.

Johnny Ventura, un icono de la Navidad

Precisamente en la época navideña, que viene en los próximos meses, la música del Caballo Mayor no falta, pues el merenguero grabó una decena de temas para estas fechas que se han convertido en clásicos de la música dominicana y latina.

Johnny Ventura fue un icono de la Navidad y para muestra, un botón: Salsa pa´ tu lechón, Ley Seca, Esta Navidad, Brisa Navideña y El Vecino.

Con el merenguero Kinito Méndez grabó tres temas dedicados a los dominicanos ausentes que vienen al país en diciembre, a la alegría que provoca esta temporada anual y a disfrutar de la Navidad sin los celulares y aprovechar la familia.

Además, grabó con Ilegales, Diómedes y el Grupo Mío y otros artistas canciones navideñas.