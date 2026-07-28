Agosto reunirá a grandes exponentes del merengue y el son en una serie de conciertos

Integrantes de la Orquesta Santa Cecilia, que rendirá homenaje al maestro Luis Alberti durante la apertura de la cartelera musical de agosto con el espectáculo "Un baile para la historia". ( SUMINISTRADA )

El legado de los maestros Luis Alberti y Félix del Rosario serán recordados durante agosto en una serie de conciertos que también reunirá a destacados intérpretes del merengue, el bolero y el son dominicano. La programación busca rendir tributo a dos de las figuras más influyentes de la música nacional y, al mismo tiempo, promover la vigencia de los ritmos tradicionales del país.

Las presentaciones se desarrollarán durante tres fines de semana de agosto e incluirán propuestas para los amantes del baile y la música en vivo, con la participación de reconocidos artistas y agrupaciones dominicanas.

Detalles de entradas

Las boletas para este espectáculo están disponibles a través de UEPA Tickets, Lungo Ticket y Boletaría RDO. Los precios son de RD$2,000 para el área VIP y RD$1,500 para entrada general. RELACIONADAS ¿Quién era Félix Rosario, el bachatero dominicano que murió durante un vuelo hacia Estados Unidos? Artistas participantes https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/28/foto-sonia-cabral-2-769b4fda.jpeg Sonnia Cabral, destacada intérprete de son. https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/28/miguel-miguel-1-350d7b60.jpeg El merenguero Miguel Miguel. ‹ > La programación continuará el sábado 15 de agosto con Clásicos del Sábado

El cierre de la cartelera será el sábado 29 de agosto con El Son Vive, un concierto dedicado a uno de los géneros más representativos del Caribe. En el escenario se presentarán Bombillo y Los Soneros de Haina, Sonia Cabral y Los Científicos del Son, así como Fidel Conga y Son Clave. La entrada será gratuita, con un consumo mínimo de RD$1,000 por persona.

Con esta programación, la iniciativa busca mantener vivas las tradiciones musicales dominicanas y ofrecer al público espacios para disfrutar del merengue, el bolero y el son interpretados por reconocidos exponentes nacionales.

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La agenda comenzará el sábadocon Un baile para la historia, una noche dedicada altradicional. Lainterpretará los grandes éxitos del maestro, mientras queofrecerá un homenaje a Los Magos de, evocando el ambiente de los grandes bailes que marcaron una época., una propuesta gratuita que reunirá en escena ay Miguel Miguel, acompañados por. Para acceder a la actividad se requerirá un consumo mínimo de RD$1,000 por persona.