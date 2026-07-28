Agosto reunirá a grandes exponentes del merengue y el son en una serie de conciertos
La programación incluye homenajes a Luis Alberti y Félix del Rosario, además de presentaciones de Peter Cruz, Miguel Miguel y reconocidas agrupaciones soneras
El legado de los maestros Luis Alberti y Félix del Rosario serán recordados durante agosto en una serie de conciertos que también reunirá a destacados intérpretes del merengue, el bolero y el son dominicano. La programación busca rendir tributo a dos de las figuras más influyentes de la música nacional y, al mismo tiempo, promover la vigencia de los ritmos tradicionales del país.
Las presentaciones se desarrollarán durante tres fines de semana de agosto e incluirán propuestas para los amantes del baile y la música en vivo, con la participación de reconocidos artistas y agrupaciones dominicanas.
Detalles de entradasLa agenda comenzará el sábado 1 de agosto con Un baile para la historia, una noche dedicada al merengue tradicional. La Orquesta Santa Cecilia interpretará los grandes éxitos del maestro Luis Alberti, mientras que David Santana ofrecerá un homenaje a Los Magos de Félix del Rosario, evocando el ambiente de los grandes bailes que marcaron una época.
Las boletas para este espectáculo están disponibles a través de UEPA Tickets, Lungo Ticket y Boletaría RDO. Los precios son de RD$2,000 para el área VIP y RD$1,500 para entrada general.
Artistas participantes
La programación continuará el sábado 15 de agosto con Clásicos del Sábado, una propuesta gratuita que reunirá en escena a Peter Cruz y Miguel Miguel, acompañados por La Orquesta de los Clásicos. Para acceder a la actividad se requerirá un consumo mínimo de RD$1,000 por persona.
- El cierre de la cartelera será el sábado 29 de agosto con El Son Vive, un concierto dedicado a uno de los géneros más representativos del Caribe. En el escenario se presentarán Bombillo y Los Soneros de Haina, Sonia Cabral y Los Científicos del Son, así como Fidel Conga y Son Clave. La entrada será gratuita, con un consumo mínimo de RD$1,000 por persona.
Con esta programación, la iniciativa busca mantener vivas las tradiciones musicales dominicanas y ofrecer al público espacios para disfrutar del merengue, el bolero y el son interpretados por reconocidos exponentes nacionales.