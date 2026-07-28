Roberto del Castillo deleitará al público en Fusión íntima

Roberto del Castillo y Bruno interpretan un emotivo dúo durante la apertura de la temporada de la bohemia "Fusión íntima". ( SUMINISTRADA )

La música en vivo de la plataforma Fusión íntima, continúa este miércoles 27 de julio en el Courtyard by Marriott Santo Domingo de la avenida Máximo Gómez, con la presentación de Roberto del Castillo y su variado repertorio, a partir de las 8:00 de la noche .

La bohemia creada por Nety Santos y Samuel Mejía, inició el pasado miércoles 22 con el concierto "Un bohemio sonero", protagonizado por Bruno, quien ofreció una noche cargada de emociones, buena música y un recorrido por canciones que han marcado distintas generaciones, acompañado por una banda dirigida por Samuel Mejía.

Con una propuesta que apuesta por la cercanía entre artistas y público, la calidad musical y un ambiente elegante y acogedor, Fusión íntima se consolida como uno de los nuevos escenarios para la bohemia contemporánea en la capital dominicana, presentando una variada cartelera que reunirá a reconocidas figuras de la música dominicana de julio a septiembre.

El próximo miércoles 5 de agosto el turno corresponde a Dila & Ruth en "Tributo a Joaquín Sabina en voz de mujer", y el miércoles 12 de agosto el artista Samuel González visita "Fusión íntima· desde Santiago, mientras el 19 de agosto será el concierto de Mabel Peguero titulado "Historias que se cantan".

Otros artistas serán anunciados de manera progresiva a través de las redes sociales oficiales de la plataforma, invitando al público a seguir @fusion_intima para conocer cada una de las presentaciones que formarán parte de esta temporada.

"Fusión íntima" nace con el propósito de seguir impulsando la música en vivo, brindar un escenario permanente para artistas dominicanos y crear experiencias donde el público pueda volver a disfrutar de la conversación, las historias detrás de cada canción y la cercanía que solo un formato íntimo puede ofrecer.

La dirección musical de la plataforma está a cargo de Samuel Mejía, reconocido productor y director musical con más de dos décadas de trayectoria, mientras que la producción general es responsabilidad de Nety Santos, productora de espectáculos y estratega de comunicación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/27/bruno-protagonizo-el-concierto-un-bohemio-soreno-3b73cdb3.jpg Bruno inauguró la temporada de la bohemia Fusión Íntima con el concierto "Un bohemio sonero", acompañado por la banda dirigida por Samuel Mejía, en una noche de música y emociones.

Historia de Fusión íntima

Fundado en 2024, Fusión Íntima debutó con una serie de 11 noches consecutivas en Casa de Teatro, uniendo en un mismo escenario a artistas de trayectoria con talentos emergentes, en un espacio elegante, seguro y acogedor para el público que valora las experiencias musicales auténticas.