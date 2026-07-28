Wilfrido Vargas será reconocido en Cataratas del Niágara por su contribución al merengue

Wilfrido Vargas será reconocido el próximo 16 de agosto en las Cataratas del Niágara por su trayectoria artística y su aporte a la proyección internacional del merengue. ( SUMINISTRADA )

El merenguero Wilfrido Vargas será homenajeado el próximo 16 de agosto en las Cataratas del Niágara, en el lado estadounidense, donde recibirá un reconocimiento por su trayectoria artística y su contribución a la proyección internacional del merengue.

La distinción se realizará durante la ceremonia de iluminación del emblemático monumento natural con los colores de la bandera dominicana, organizada por Copropcanada en el marco de la conmemoración del Día de la Restauración.

El acto está previsto para celebrarse entre las 10:00 y las 10:15 de la noche y reconocerá el papel desempeñado por Vargas en la difusión de la música dominicana a lo largo de más de cinco décadas de carrera.

Reconocimiento a su trayectoria

La confirmación del homenaje fue comunicada mediante una carta firmada por Danny Chevalier, presidente de Copropcanada, quien informó que el Comité Organizador seleccionó al artista en reconocimiento a su legado y al impacto de su trayectoria en la promoción de la cultura dominicana a nivel internacional.

La organización destacó que este reconocimiento forma parte de una tradición que busca exaltar a personalidades cuya obra ha contribuido al fortalecimiento de la identidad cultural dominicana fuera del país.

En 2023 fue reconocido el compositor William Liriano (padre), autor del emblemático merengue «El Tabaco», popularizado por Johnny Ventura. Un año después, la distinción recayó en Fernando Villalona, mientras que en 2025 fueron homenajeados Sergio Vargas, en el lado canadiense de las cataratas, y el maestro Rafael Solano, en el lado estadounidense.

Iluminación con colores patrios

La dedicatoria a Wilfrido Vargas representa un nuevo reconocimiento internacional a uno de los artistas que más ha contribuido a la expansión del merengue como símbolo de la cultura dominicana en escenarios de todo el mundo.

Con este homenaje, las Cataratas del Niágara volverán a iluminarse con los colores patrios en una ceremonia que, además de recordar la gesta restauradora, resaltará el legado de un músico cuya obra ha trascendido generaciones y fronteras.

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Wilfrido Vargas será reconocido el próximo 16 de agosto en las Cataratas del Niágara por su trayectoria artística y su aporte a la proyección internacional del merengue