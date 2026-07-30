Álex Ubago: "Las canciones hablan de emociones que nunca pasan de moda"

Álex Ubago habla con Diario libre sobre su próximo concierto en República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

Han transcurrido veinticinco años desde que "¿Qué pides tú?" irrumpió en la escena musical y convirtió a un joven compositor de San Sebastián en una de las voces más representativas del pop romántico en español.

Desde entonces, Álex Ubago ha construido un repertorio que ha acompañado historias de amor, despedidas, reconciliaciones y esperanza en distintos rincones del mundo.

Ahora, el artista vuelve a República Dominicana para reencontrarse con un público que ha seguido fielmente su trayectoria.

El próximo sábado 1 de agosto, ofrecerá un concierto en Hard Rock Café Santo Domingo, BlueMall, como parte de la gira internacional "¿Qué pides tú? 25 aniversario", una producción de BigStarSD concebida para revivir las canciones que marcaron el inicio de su carrera y que, con el paso del tiempo, se han convertido en clásicos para varias generaciones.

En conversación con Diario Libre, Ubago habla sobre el significado de esta celebración, la evolución de sus canciones y el privilegio de comprobar que, un cuarto de siglo después, su música continúa encontrando nuevos oyentes.

Regresas a República Dominicana para celebrar los 25 años de "¿Qué pides tú?", ¿Qué significa para ti reencontrarte con el público dominicano en un concierto tan especial?

República Dominicana siempre me ha hecho sentir como en casa. Es un país donde, desde la primera vez que fui, he recibido muchísimo cariño y donde mis canciones han formado parte de la vida de muchas personas.

Volver ahora para celebrar el 25 aniversario de "¿Qué pides tú?" tiene un significado muy especial, porque no solo estamos celebrando un disco, sino un montón de recuerdos compartidos. Me emociona pensar que habrá gente que estuvo en mis primeros conciertos allí y también chicos y chicas que han descubierto mi música muchos años después.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/30/6a2987041874brd183-271-420d248d.jpeg Álex Ubago durante uno de sus conciertos en República Dominicana.

Has visitado el país en varias ocasiones. ¿Qué recuerdos guardas de República Dominicana y qué esperas vivir con tus seguidores en esta nueva presentación en Santo Domingo?

Guardo recuerdos maravillosos. Siempre me ha impresionado la alegría de la gente, la cercanía con la que te reciben y esa manera tan intensa de vivir la música. Cada visita ha sido diferente, pero todas tienen algo en común: el cariño del público.

Espero volver a sentir esa conexión tan especial que se crea cuando tantas personas cantan contigo canciones que llevan acompañándonos tantos años.

Han pasado 25 años desde el lanzamiento de "¿Qué pides tú?". Cuando miras hacia atrás, ¿qué siente el Álex de hoy al recordar al joven que escribió esas canciones?

Siento mucho cariño por aquel chico. Tenía muy poca experiencia, pero muchísimas ganas de contar lo que sentía.

Escribía desde un lugar muy inocente y muy honesto, sin imaginar todo lo que iba a pasar después. Si pudiera hablar con él, le diría que disfrutara un poco más del camino, porque muchas veces iba tan rápido que no era consciente de lo que estaba viviendo. Hoy miro atrás con una enorme gratitud.

Muchas de tus canciones siguen emocionando a quienes crecieron con ellas y, al mismo tiempo, conquistando a nuevas generaciones. ¿Cómo explicas esa conexión que ha resistido el paso del tiempo?

Creo que las canciones hablan de emociones que nunca pasan de moda. Todos nos enamoramos, todos sufrimos alguna pérdida, todos sentimos ilusión o miedo en algún momento.

Si una canción consigue hablar de esas emociones con sinceridad, puede seguir encontrando su sitio, aunque pasen los años. También siento que las plataformas digitales han permitido que mucha gente joven descubra música que antes pertenecía a otra generación, y eso es algo muy bonito.

¿Hay alguna canción de ese primer álbum que hoy interpretes con un significado completamente distinto al que tenía cuando la escribiste? ¿Qué cambió en ti para verla de otra manera?

Sí, creo que prácticamente todas han cambiado conmigo. Quizá "Sin miedo a nada" es un buen ejemplo. Cuando la escribí hablaba del amor desde la ilusión de quien está empezando a descubrirlo.

Hoy sigo creyendo en ese mensaje, pero lo interpreto desde un lugar mucho más maduro. Con el paso de los años entiendes que amar también significa aceptar las dificultades, aprender a cuidar una relación y valorar mucho más lo cotidiano.

Tus canciones han acompañado historias de amor, desamor y esperanza de millones de personas. ¿Cuál es la historia que un fan te ha contado y que jamás has podido olvidar?

Ha habido muchas, y algunas realmente impresionantes. Personas que me han contado que una canción les ayudó a superar una enfermedad, una pérdida familiar o un momento muy difícil de su vida. También parejas que se conocieron o se casaron con mis canciones.

Es imposible quedarse con una sola historia, pero cada vez que alguien me dice que una canción le hizo sentirse menos solo en un momento complicado, siento que todo el esfuerzo ha merecido la pena. Es el mayor regalo que puede recibir un compositor.

"Escribía desde un lugar muy inocente y muy honesto, sin imaginar todo lo que iba a pasar después" Álex Ubago Cantautor “

En una industria donde las tendencias cambian constantemente, has logrado mantenerte vigente sin perder tu esencia. ¿Cuál ha sido la clave para conseguirlo?

Nunca he intentado perseguir las modas. Me gusta escuchar música de todo tipo, aprender y evolucionar, pero siempre he procurado que las canciones suenen a mí.

Creo que el público percibe cuando haces algo porque realmente lo sientes y cuándo lo haces solo por seguir una tendencia. He tenido la suerte de contar con un público muy fiel, y eso también me ha dado la libertad de crecer a mi ritmo, sin renunciar a mi identidad.

Si pudieras resumir estos 25 años de carrera en una sola canción de tu repertorio, ¿cuál elegirías y por qué representa mejor tu historia como artista?

Probablemente elegiría "¿Qué pides tú?". No solo porque fue el primer sencillo de mi carrera y la canción que abrió tantas puertas, sino porque de alguna manera contiene la esencia de todo lo que ha venido después: la emoción, la vulnerabilidad, la manera en la que entiendo la música y la conexión con la gente.

Veinticinco años después sigo cantándola con la misma ilusión, pero ahora con el privilegio de saber que ya forma parte de la historia de muchas personas. Y eso es algo que jamás habría podido imaginar cuando la escribí.

Un reencuentro especial

A las puertas de este reencuentro con el público dominicano, Álex Ubago no solo celebra el aniversario del disco que transformó su vida; también confirma la vigencia de una obra que ha sabido resistir el paso del tiempo.