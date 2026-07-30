Rosario Flores celebrará sus 30 años de carrera con un concierto en el Teatro Nacional

Rosario Flores en una imagen de archivo. La artista española se presentará en Santo Domingo en un reencuentro musical. ( FUENTE EXTERNA )

La cantante española Rosario Flores regresará a los escenarios dominicanos con su nuevo espectáculo "Universo de Ley Tour 30 Aniversario", una gira con la que conmemora tres décadas de trayectoria artística.

La presentación está pautada para el sábado 17 de octubre, a las 8:30 de la noche, en la sala principal del Teatro Nacional, donde la artista interpretará algunos de los éxitos que han marcado su carrera y temas de su más reciente producción.

El anuncio fue realizado por el empresario César Suárez Jr. a través de su cuenta de Instagram, donde confirmó la fecha del esperado concierto.

Asimismo, informó que las boletas estarán disponibles próximamente a través de la plataforma Uepa Tickets, cuyos detalles sobre el inicio de la venta serán dados a conocer en los próximos días.

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Rosario Flores es una de las figuras más destacadas de la música española. A lo largo de su carrera ha fusionado flamenco, pop, rumba y ritmos latinos, consolidándose con éxitos como "¿Cómo quieres que te quiera?", "Muchas flores" y "No dudaría", además de recibir importantes reconocimientos por su aporte a la música.