Rosario Flores celebrará sus 30 años de carrera con un concierto en el Teatro Nacional
El anuncio fue realizado por el empresario César Suárez Jr. a través de su cuenta de Instagram, donde confirmó la fecha del esperado concierto
La cantante española Rosario Flores regresará a los escenarios dominicanos con su nuevo espectáculo "Universo de Ley Tour 30 Aniversario", una gira con la que conmemora tres décadas de trayectoria artística.
- La presentación está pautada para el sábado 17 de octubre, a las 8:30 de la noche, en la sala principal del Teatro Nacional, donde la artista interpretará algunos de los éxitos que han marcado su carrera y temas de su más reciente producción.
El anuncio fue realizado por el empresario César Suárez Jr. a través de su cuenta de Instagram, donde confirmó la fecha del esperado concierto.
Asimismo, informó que las boletas estarán disponibles próximamente a través de la plataforma Uepa Tickets, cuyos detalles sobre el inicio de la venta serán dados a conocer en los próximos días.
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- Rosario Flores es una de las figuras más destacadas de la música española. A lo largo de su carrera ha fusionado flamenco, pop, rumba y ritmos latinos, consolidándose con éxitos como "¿Cómo quieres que te quiera?", "Muchas flores" y "No dudaría", además de recibir importantes reconocimientos por su aporte a la música.