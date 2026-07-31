Cinco conciertos para encender la agenda

Más de 90 jóvenes músicos de la National Youth Orchestra 2 (NYO2) de Carnegie Hall ofrecerán una serie de presentaciones en la República Dominicana como parte de una gira organizada por la Fundación Sinfonía para promover el intercambio cultural y la formación musical. ( SUMINISTRADA )

Este fin de semana, la cartelera musical llega con propuestas para distintos estados de ánimo. Hay canciones para recordar, voces para descubrir, homenajes que invitan a viajar al pasado y conciertos que piden levantarse de la silla.

Entre pop romántico, música clásica, merengue y ritmos caribeños, estas son algunas de las opciones que puedes sumar a la agenda.

De vuelta al recuerdo

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Hay canciones que se quedan con nosotros y que, cuando vuelven a sonar, despiertan recuerdos que creíamos guardados. Alex Ubago regresa a República Dominicana para reencontrarse con un público que ha crecido cantando "Sin miedo a nada", "A gritos de esperanza", "Aunque no te pueda ver", "Me muero por conocerte" y "¿Qué pides tú?".

El cantautor español llega al país como parte de su gira "¿Qué pides tú? 25 aniversario", con la que celebra los 25 años del álbum que marcó el comienzo de su carrera y lo convirtió en una de las voces más reconocibles del pop romántico en español.

La noche promete nostalgia, letras para cantar a todo pulmón y ese tipo de canciones que siguen sonando familiares incluso después de tantos años, ahora compartidas en directo con quienes las hicieron parte de sus propias historias y recuerdos.

Sábado 1 de agosto, 9:00 pm, Hard Rock Café Santo Domingo, BlueMall. Boletas en Smart Ticket.

Versión pop lírico

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La soprano dominicana Stephany Ortega apostará por una noche más cercana con "Mi vida en canciones", un espectáculo en el que cruza su formación clásica con sus raíces caribeñas y el universo del pop.

La artista compartirá escenario con el maestro Manuel Tejada, quien estará al piano en ambas funciones.

Juntos presentarán versiones especiales de canciones de artistas contemporáneos, desde grandes figuras del pop hasta exponentes urbanos, reinterpretadas desde el elegante registro lírico de Ortega.

Viernes 31 de julio y sábado 1 de agosto, 10:00 pm, Café Teatro Juan Lockward, Teatro Nacional. boleteria.com.do.

Baile para la historia

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Si lo tuyo es bailar, esta propuesta viene con sabor a merengue tradicional. La agenda de agosto de Lungomare comienza con "Un baile para la historia", una noche que mira hacia los grandes bailes de antaño.

La Orquesta Santa Cecilia interpretará éxitos del maestro Luis Alberti, mientras David Santana rendirá homenaje a Los Magos de Félix del Rosario.

La idea es sencilla y tentadora: recuperar el ambiente de aquellas noches en las que el merengue era protagonista y la pista de baile, el lugar donde sucedía todo.

Sábado 1 de agosto, 9:00 pm, Lungomare. Boletas en Uepa Tickets.

Juventud sinfónica

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La música clásica también tiene una cita importante este fin de semana.

La National Youth Orchestra 2 (NYO2) de Carnegie Hall llega a República Dominicana de la mano de la Fundación Sinfonía con más de 90 jóvenes músicos estadounidenses, de entre 14 y 16 años.

La agrupación estará dirigida por la reconocida directora taiwanesa-estadounidense Mei-Ann Chen, mientras que la violinista Tessa Lark, nominada al Grammy, participará como solista invitada.

El programa promete un recorrido por piezas de gran fuerza y diversidad, entre ellas "Danzón No. 2", de Arturo Márquez; "Sky", de Michael Torke; "An American in Paris", de George Gershwin, y "Pines of Rome", de Ottorino Respighi.

Una oportunidad para escuchar a una nueva generación de músicos en un repertorio que mezcla energía, virtuosismo y distintas épocas de la música orquestal.

Domingo 2 de agosto, 6:00 pm, Sala La Restauración, Gran Teatro del Cibao, Santiago.

Pavel y su Bipolarband

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Pavel Núñez vuelve con una propuesta que se mueve entre dos mundos: el romántico y el bailable.

Después de la buena acogida que recibió su concepto en la gala de los Premios Soberano, el cantautor retoma "Pavel Núñez y su Bipolarband", una banda-orquesta con la que reinterpreta su repertorio y se pasea por la bachata, la salsa, el merengue y el merengue típico.

La noche tendrá invitados especiales: Maridalia Hernández, José Alberto "El Canario" y Ariel Núñez, quienes subirán al escenario para sumar sus voces y estilos a la propuesta.

Bajo la dirección artística de Concepto Atariva SDQ, liderada por la productora Fiora Cruz, la velada promete una mezcla de canciones conocidas, ritmos caribeños y muchas ganas de bailar.

Una propuesta que explora las dos facetas de Núñez, desde su sensibilidad romántica hasta una energía más festiva, en un espectáculo pensado tanto para escuchar como para dejarse llevar por la música.

Viernes 31 de julio, 9:00 pm, Hard Rock Café Santo Domingo, BlueMall.