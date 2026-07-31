Don Omar, primer artista confirmado para el Festival Presidente

Don Omar es el primer artista confirmado para el Festival Presidente. ( FUENTE EXTERNA )

Cervecería Nacional Dominicana comenzó a revelar este viernes la esperada cartelera del Festival Presidente, que regresará este diciembre al Estadio Olímpico tras nueve años de ausencia.

El primer artista confirmado es Don Omar, quien dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales.

"Lo prometido es deuda. Me ilusiona poder contarles que este diciembre regreso al Festival Presidente. Volver a ese escenario también significa reencontrarme con un público que ha estado conmigo durante tantos años. Vayan calentando la voz, porque este reencuentro va a ser de los buenos", escribió el puertorriqueño.

El cantante de éxitos como Danza Kuduro también invitó a sus seguidores a mantenerse atentos a las redes sociales de @cervpresidente, donde en los próximos días se anunciarán los demás artistas que integrarán la cartelera.

Se espera que este año el festival reúna a 16 exponentes de distintos géneros musicales y nacionalidades.

A lo largo de sus diferentes ediciones, el Festival Presidente se ha consolidado como uno de los eventos musicales más emblemáticos de la República Dominicana, convirtiéndose en escenario de presentaciones memorables y reuniendo a miles de personas de distintas generaciones en torno a la música y la cultura.

Producción

La nueva edición, cuya producción está a cargo de SD Concerts, llega en un contexto de transformación de la industria global del entretenimiento, en el que los grandes festivales evolucionan para integrar la música con experiencias culturales, tecnología y nuevas formas de interacción con el público.

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