La Gigi celebra la autenticidad femenina con su nuevo sencillo "Perfecta"

La cantante La Gigi se une a La Más Doll en este sencillo disponible de todas las plataformas digitales. ( FUENTE EXTERNA )

La Gigi continúa apostando a la autenticidad que la hizo ganarse a su público y promueve "Perfecta", una canción que invita a las mujeres a celebrarse y a mirar las cualidades positivas que hacen a cada mujer única.

Con un ritmo contagioso y una rica fusión de diversos géneros musicales, "Perfecta" une a La Gigi junto a La Más Doll, unión que enriquece la canción que cuenta con un colorido video colgado en la cuenta de YouTube de la cantante.

"Con esta canción buscamos seguir brindando música diferente a toda esa gente que desde el inicio han apoyado mi proyecto musical y en esta ocasión estoy junto a La Más Doll, una de las urbanas más destacadas del momento y con quien tengo una gran química", destacó Angélica Gutiérrez, conocida como La Gigi.

Luego de la pegada de su éxito "Siempre la Más", La Gigi ha trabajado para no ser una cantante de moda pasajera, sino, para convertirse en una las cantantes relevos destacadas y trascender.

Nuevo álbum

"Desde pequeña siempre sentí una conexión muy fuerte con la música. Con el tiempo descubrí que era la mejor manera de expresar lo que siento y conectar con la gente, y decidí convertir esa pasión en mi carrera", asegura sobre su conexión con la música.

La intérprete de "Chingoteo" y "La Azarosa", adelantó que en estos momentos se encuentra trabajando en un nuevo álbum que la tiene muy "emocionada" y que más adelante estará dando los detalles. "Vienen nuevas colaboraciones con artistas que admiro. Todavía no puedo revelar muchos detalles, pero estoy muy emocionada por lo que viene", expresó.

Dijo que se siente "muy agradecida". El apoyo de mi público significa muchísimo para mí y es una de las razones por las que sigo trabajando todos los días para darles lo mejor de mí. Soy una artista dominicana-americana independiente y estoy enfocada en seguir creciendo internacionalmente. Este año he estado de gira por Estados Unidos, lanzando nueva música y preparando muchos proyectos que pronto podrán conocer".