Beéle se suma a Don Omar como artista confirmado del Festival Presidente 2026

El cantante colombiano Brandon de Jesús López Orozco, conocido artísticamente como Beéle, fue anunciado este sábado como el segundo artista confirmado para el Festival Presidente 2026, cuya celebración está prevista para el mes de diciembre.

El anuncio fue realizado por Cervecería Presidente y SD Concerts mediante una publicación en sus redes sociales.

Con la incorporación de Beéle, ya son dos los artistas confirmados para el evento, luego de que días atrás se anunciara la participación del reguetonero Don Omar.

Tras confirmarse su presencia en el festival, Don Omar invitó a sus seguidores a mantenerse atentos a las redes sociales de @cervpresidente, donde se darán a conocer los demás artistas que integrarán la cartelera.

Artistas confirmados

Los organizadores prevén reunir a 16 artistas de diferentes géneros musicales y nacionalidades en esta nueva edición del festival.

El Festival Presidente se ha consolidado a lo largo de los años como uno de los principales eventos musicales de la República Dominicana, con presentaciones de artistas nacionales e internacionales y una amplia asistencia de público.

La edición de 2026, producida por SD Concerts, se desarrollará en un contexto en el que los grandes festivales internacionales incorporan, además de la música, experiencias culturales, tecnología y nuevas formas de interacción con los asistentes.