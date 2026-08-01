Stephany Ortega cautivó al público con la banda sonora de su vida en una noche de ovaciones

Stephany Ortega y el maestro Manuel Tejada protagonizaron una velada de emociones y grandes interpretaciones en el Teatro Nacional. ( DIARIO LIBRE/SEVERO RIVERA )

Dios tiene sus favoritos. Y son los cantantes. Después están quienes parecen haber recibido una dosis extra de ese don. Stephany Ortega pertenece a ese grupo privilegiado.

La noche de este viernes, una luna llena, una breve llovizna y un sereno discreto arroparon el Distrito Nacional.

En la intimidad del Café Teatro Juan Lockward del Teatro Nacional, la soprano dominicana radicada en Luxemburgo dio inicio a la primera de dos funciones de "Mi Vida en Canciones". La promesa era regalar a su fanaticada un momento para sentir, conectar y relajarse.

"¡Qué lindo tenerte hoy en mi concierto! ¡Que lo disfrutes mucho! Stephany", decía una tarjeta entregada al público, un gesto que revelaba atención al detalle y gratitud.

Veinte minutos después de las diez, "Derroche", (del cantautor Manuel Jiménez) en la voz de la protagonista de la noche, convirtió el espacio en una atmósfera de romanticismo y deleite.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/01/dsc06370-fcc29593.jpg El maestro Manuel Tejada, al piano, junto a la soprano Stephany Ortega durante la primera función de "Mi Vida en canciones". Esta noche será la segunda y última presentación del concierto. (DIARIO LIBRE/SEVERO RIVERA)

Repertorio y acompañamiento

Ortega apareció vestida de verde esmeralda, con joyas rojas y zapatillas doradas. Caminó entre los asistentes hasta llegar al escenario, donde la esperaban sus compañeros de la noche.

El maestro Manuel Tejada, en el teclado; Gonzalo Frómeta, en la batería; y Diego Payán, en el bajo, la acompañaron durante poco más de una hora.

Stephany, quien domina seis idiomas, construye en su espectáculo un viaje por los sentimientos, donde cada anécdota da hincapié a una canción.

Una de las primeras llegó cuando recordó al "novio" que la dejó plantada el día en que irían al Festival Presidente para ver a su crush, Ricky Martin. Aquella joven nunca pudo cantar "Vuelve" frente a su artista favorito.

La mujer que hoy ocupa uno de los escenarios más importantes del país sí pudo hacerlo. Y no solo la cantó. La interpretó con la potencia de una voz que transita con naturalidad entre una técnica impecable, y la emoción más honesta.

La ganadora del Premio Soberano como Cantante Lírica estremeció al público con su voz, cautivó con su sonrisa e hizo suyo el escenario del Café Teatro Juan Lockward al interpretar algunas de las canciones que forman parte de la banda sonora de su vida, con las que conquistó una cerrada ovación en un recorrido musical por el amor, el desamor y la liberación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/01/ortega-y-tejada-3af92d11.jpeg Stephany Ortega y el maestro Manuel Tejada reciben el aplauso del público tras una memorable primera función de "Mi vida en canciones". (CORTESÍA DE BELÉN)

El público también reunió a figuras del arte, entre ellas el cantautor José Antonio Rodríguez. Antes de interpretar "Para quererte", Manuel Tejada recordó que la canción ganó el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en 1986, ambos la compusieron.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/01/dsc06378-70b4cf95.jpg La artista agradeció la presencia del público. (DIARIO LIBRE/SEVERO RIVERA)

Próxima función

Los padres de Stephany estuvieron en primera fila. De vez en cuando, su padre levantaba el teléfono para grabar o tomar fotografías, un gesto discreto que delataba el orgullo de presenciar a su hija sobre el escenario.

Queda una cita pendiente para los amantes del talento del más alto nivel. La artista protagonizará este sábado 1 de agosto, a las 10:00 pm , la segunda entrega de su concierto " Mi vida en canciones ", una apuesta artística en la que reafirma su versatilidad , dominio escénico y calidad interpretativa.

Qué pena por aquel "novio". Hay artistas capaces de entretener. Y luego está Stephany, consiguiendo equilibrar el alma de quienes la escuchan.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/01/kev08853-d0d7e126.jpg Stephany Ortega ofreció una interpretación cargada de emoción en la primera función de "Mi vida en canciones", acompañada por el maestro Manuel Tejada al piano. (CORTESÍA DE LA PRODUCCIÓN)

Un repertorio de lujo Derroche Vuelve Mi historia entre tus dedosMediterráneo 'O sole mio Por amor Turista Amor prohibidioCon te partirò Confieso La fuerza del corazón Para quererte No entiendo Tu falta de querer Creo en mí Feeling Good