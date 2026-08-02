El grupo de jóvenes músicos de la NYO2 ofrece una presentación espontánea en el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, patrocinado por el Banco Popular. ( FUENTE EXTERNA )

Banco Popular y Fundación Sinfonía llevan a jóvenes músicos del Carnegie Hall a la Ciudad Colonial

Los intérpretes ofrecieron una actuación sorpresa en el Centro Cultural Taíno

Casa del Cordón y otros puntos de la zona colonial

Santo Domingo, D.N. – El Banco Popular Dominicano, principal patrocinador de la visita al país

de la National Youth Orchestra 2 (NYO2) del Carnegie Hall, respaldó junto a la Fundación

Sinfonía un programa cultural y educativo que llevó a sus jóvenes instrumentistas por las calles

de la Ciudad Colonial, además de incluir conciertos en Santiago de los Caballeros, el domingo 2

de agosto, y en Santo Domingo, el lunes 3 de agosto, así como un intercambio con músicos

dominicanos.

La NYO2 está integrada por 90 jóvenes instrumentistas procedentes de distintas localidades de

los Estados Unidos. Esta orquesta reúne a promesas musicales de entre 14 y 16 años, dándoles

una robusta base profesional muy temprana en sus vidas.

En su temporada de verano de 2026, la agrupación está bajo la dirección de la maestra Mei-Ann

Chen y cuenta con la violinista estadounidense Tessa Lark como solista invitada.

Flashmob en la Ciudad Colonial

Las actividades comenzaron durante la tarde del sábado 1 de agosto con un flashmob o actuación

sorpresa espontánea, que inició en el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, iniciativa cultural

del Banco Popular, y se extendió por la plaza de España, el parque Colón y el Palacio

Consistorial, lugares emblemáticos de la Ciudad Colonial.

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Durante la intervención, integrantes de la orquesta se presentaron con sus instrumentos en el

entorno histórico y ofrecieron una breve actuación para sorpresa de los visitantes y residentes de

esta zona. La actividad acercó la música orquestal a nuevos públicos mediante un formato

espontáneo y divertido, fuera de las salas tradicionales de conciertos.

"El auspicio de esta iniciativa forma parte de nuestra visión a favor de la economía naranja, que

impulsa las industrias culturales y creativas. Pero, además, refleja la confianza del Popular en la

educación y la cultura como instrumentos de transformación social, porque la música conecta

generaciones, amplía horizontes y ofrece a los jóvenes oportunidades para desarrollar su talento

y compartirlo con la sociedad", dijo el vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones

Corporativas, Reputación y Banca Responsable de la organización financiera, señor José

Mármol.

El ejecutivo indicó que llevar a los instrumentistas de la NYO2 a espacios de relieve de la

Ciudad Colonial permitió vincular la excelencia artística internacional con el patrimonio

histórico dominicano y facilitar el acceso ciudadano a una experiencia cultural de alto nivel. Las

presentaciones del flashmob fueron posibles gracias al Banco Popular Dominicano y la

Fundación Sinfonía, con la colaboración del Centro Cultural Taíno Casa del Cordón y el apoyo

de la Alcaldía del Distrito Nacional y el Ministerio de Turismo.

Un repertorio de ayer y de hoy

Como parte de este repertorio sorpresa, los jóvenes músicos interpretaron conocidísimas piezas

de todos los tiempos. En el patio de la Casa del Cordón, por ejemplo, un cuarteto de vientos

madera tocó la popular canción de la cantante colombiana Shakira "Hips don´t lie"; en tanto, en

plaza de España, el coro de vientos de la orquesta ejecutó la "Fanfarria de la Filarmónica de

Viena", compuesta por Richard Strauss en 1924.

En el parque Colón, un trío de clarinetes interpretó "Libertango" una famosa pieza instrumental

de Astor Piazzolla, de 1974, que fusiona el tango tradicional con elementos de la música clásica

y el jazz; a seguidas, un quinteto de viento tocó el tercer movimiento de las "Tres piezas breves",

de Jacques Ibert, que mezcla una falsa fanfarria pomposa con melodías juguetonas y un ritmo

rápido de estilo neoclásico. Allí mismo, otro quinteto de percusión se sumó para llevar a cabo un

fragmento de la obra minimalista y rítmica "Música para piezas de madera", del estadounidense

Steve Reich.

La sorpresa final para el público llegó desde los balcones del Palacio Consistorial, donde un coro

de trompetas, cornos, trombón y tuba retomó la "Fanfarria de la Filarmónica de Viena", de

Strauss, cerrando con un broche de oro una tarde cultural de mucha diversión y conexión social,

que los visitantes de la Ciudad Colonial compartieron en sus redes sociales.

Conciertos e intercambio entre jóvenes músicos

La agenda del NYO2 incluye dos únicas presentaciones de esta orquesta juvenil de renombre

mundial en la República Dominicana. La primera se celebrará este domingo 2 de agosto en el

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Gran Teatro del Cibao, en Santiago, mientras que la segunda tendrá lugar el lunes 3 de agosto en

el Teatro Nacional Eduardo Brito, en Santo Domingo.

Como parte del componente educativo de la visita, un grupo de jóvenes músicos dominicanos se

unirá a los integrantes de la NYO2 para interpretar juntos ambos conciertos, en Santiago y en

Santo Domingo. La dinámica permitirá que los instrumentistas locales compartan escenario con

los visitantes, intercambien conocimientos técnicos y conozcan de cerca el funcionamiento de

una orquesta juvenil internacional.

El encuentro busca impulsar el talento musical del país y fomentar vínculos entre jóvenes que

comparten una misma vocación artística, aunque proceden de contextos educativos y culturales

diferentes.

La iniciativa combina así la presentación de una agrupación internacional con una agenda

formativa dirigida a promover el aprendizaje, el intercambio de experiencias y el acercamiento

de nuevas audiencias a la música sinfónica.

Formación musical y respaldo cultural

La NYO2 es una iniciativa del Carnegie Hall orientada a la formación de jóvenes instrumentistas

mediante residencias, ensayos intensivos, intercambios educativos y presentaciones públicas. Su

visita da continuidad a la colaboración de la Fundación Sinfonía con el histórico recinto musical

neoyorquino.

El Carnegie Hall, inaugurado en 1891, ha recibido en sus escenarios a destacadas figuras de la

música clásica y popular y es considerado uno de los espacios de conciertos de mayor prestigio

internacional.

Por su parte, la Fundación Sinfonía es una organización privada sin fines de lucro de la

República Dominicana que se fundó en 1986 por Margarita Copello de Rodríguez y su esposo,

Pedro Rodríguez Villacañas, junto a un grupo de personas amantes de la música, con el fin de

promover y difundir la música clásica y la ópera entre los dominicanos.

El Popular mantiene una estrecha colaboración con esta organización desde sus orígenes,

mediante auspicios y apoyo institucional para conciertos y presentaciones de excelencia artística

en el país, como la Temporada Sinfónica con la Orquesta Nacional, charlas musicales o la Gala

Internacional de Ganadores del Concurso Van Cliburn, entre otros eventos.