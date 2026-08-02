×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Banco Popular
Banco Popular

Banco Popular y Fundación Sinfonía llevan a jóvenes músicos del Carnegie Hall a la Ciudad Colonial

Los intérpretes ofrecieron una actuación sorpresa en el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón y otros puntos de la zona colonial

    Expandir imagen
    Banco Popular y Fundación Sinfonía llevan a jóvenes músicos del Carnegie Hall a la Ciudad Colonial
    El grupo de jóvenes músicos de la NYO2 ofrece una presentación espontánea en el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, patrocinado por el Banco Popular. (FUENTE EXTERNA)

    Banco Popular y Fundación Sinfonía llevan a jóvenes músicos del Carnegie Hall a la Ciudad Colonial

    Los intérpretes ofrecieron una actuación sorpresa en el Centro Cultural Taíno

    Casa del Cordón y otros puntos de la zona colonial

    Santo Domingo, D.N. – El Banco Popular Dominicano, principal patrocinador de la visita al país

    de la National Youth Orchestra 2 (NYO2) del Carnegie Hall, respaldó junto a la Fundación

    Sinfonía un programa cultural y educativo que llevó a sus jóvenes instrumentistas por las calles

    de la Ciudad Colonial, además de incluir conciertos en Santiago de los Caballeros, el domingo 2

    de agosto, y en Santo Domingo, el lunes 3 de agosto, así como un intercambio con músicos

    dominicanos.

    La NYO2 está integrada por 90 jóvenes instrumentistas procedentes de distintas localidades de

    los Estados Unidos. Esta orquesta reúne a promesas musicales de entre 14 y 16 años, dándoles

    una robusta base profesional muy temprana en sus vidas.

    En su temporada de verano de 2026, la agrupación está bajo la dirección de la maestra Mei-Ann

    Chen y cuenta con la violinista estadounidense Tessa Lark como solista invitada.

    Flashmob en la Ciudad Colonial

    Las actividades comenzaron durante la tarde del sábado 1 de agosto con un flashmob o actuación

    sorpresa espontánea, que inició en el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, iniciativa cultural

    del Banco Popular, y se extendió por la plaza de España, el parque Colón y el Palacio

    Consistorial, lugares emblemáticos de la Ciudad Colonial.

    2

    Durante la intervención, integrantes de la orquesta se presentaron con sus instrumentos en el

    entorno histórico y ofrecieron una breve actuación para sorpresa de los visitantes y residentes de

    esta zona. La actividad acercó la música orquestal a nuevos públicos mediante un formato

    espontáneo y divertido, fuera de las salas tradicionales de conciertos.

    "El auspicio de esta iniciativa forma parte de nuestra visión a favor de la economía naranja, que

    impulsa las industrias culturales y creativas. Pero, además, refleja la confianza del Popular en la

    educación y la cultura como instrumentos de transformación social, porque la música conecta

    generaciones, amplía horizontes y ofrece a los jóvenes oportunidades para desarrollar su talento

    y compartirlo con la sociedad", dijo el vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones

    Corporativas, Reputación y Banca Responsable de la organización financiera, señor José

    Mármol.

    El ejecutivo indicó que llevar a los instrumentistas de la NYO2 a espacios de relieve de la

    Ciudad Colonial permitió vincular la excelencia artística internacional con el patrimonio

    histórico dominicano y facilitar el acceso ciudadano a una experiencia cultural de alto nivel. Las

    presentaciones del flashmob fueron posibles gracias al Banco Popular Dominicano y la

    Fundación Sinfonía, con la colaboración del Centro Cultural Taíno Casa del Cordón y el apoyo

    de la Alcaldía del Distrito Nacional y el Ministerio de Turismo.

    Un repertorio de ayer y de hoy

    Como parte de este repertorio sorpresa, los jóvenes músicos interpretaron conocidísimas piezas

    de todos los tiempos. En el patio de la Casa del Cordón, por ejemplo, un cuarteto de vientos

    madera tocó la popular canción de la cantante colombiana Shakira "Hips don´t lie"; en tanto, en

    plaza de España, el coro de vientos de la orquesta ejecutó la "Fanfarria de la Filarmónica de

    Viena", compuesta por Richard Strauss en 1924.

    En el parque Colón, un trío de clarinetes interpretó "Libertango" una famosa pieza instrumental

    de Astor Piazzolla, de 1974, que fusiona el tango tradicional con elementos de la música clásica

    y el jazz; a seguidas, un quinteto de viento tocó el tercer movimiento de las "Tres piezas breves",

    de Jacques Ibert, que mezcla una falsa fanfarria pomposa con melodías juguetonas y un ritmo

    rápido de estilo neoclásico. Allí mismo, otro quinteto de percusión se sumó para llevar a cabo un

    fragmento de la obra minimalista y rítmica "Música para piezas de madera", del estadounidense

    Steve Reich.

    La sorpresa final para el público llegó desde los balcones del Palacio Consistorial, donde un coro

    de trompetas, cornos, trombón y tuba retomó la "Fanfarria de la Filarmónica de Viena", de

    Strauss, cerrando con un broche de oro una tarde cultural de mucha diversión y conexión social,

    que los visitantes de la Ciudad Colonial compartieron en sus redes sociales.

    Conciertos e intercambio entre jóvenes músicos

    La agenda del NYO2 incluye dos únicas presentaciones de esta orquesta juvenil de renombre

    mundial en la República Dominicana. La primera se celebrará este domingo 2 de agosto en el

    3

    Gran Teatro del Cibao, en Santiago, mientras que la segunda tendrá lugar el lunes 3 de agosto en

    el Teatro Nacional Eduardo Brito, en Santo Domingo.

    Como parte del componente educativo de la visita, un grupo de jóvenes músicos dominicanos se

    unirá a los integrantes de la NYO2 para interpretar juntos ambos conciertos, en Santiago y en

    Santo Domingo. La dinámica permitirá que los instrumentistas locales compartan escenario con

    los visitantes, intercambien conocimientos técnicos y conozcan de cerca el funcionamiento de

    una orquesta juvenil internacional.

    El encuentro busca impulsar el talento musical del país y fomentar vínculos entre jóvenes que

    comparten una misma vocación artística, aunque proceden de contextos educativos y culturales

    diferentes.

    La iniciativa combina así la presentación de una agrupación internacional con una agenda

    formativa dirigida a promover el aprendizaje, el intercambio de experiencias y el acercamiento

    de nuevas audiencias a la música sinfónica.

    Formación musical y respaldo cultural

    La NYO2 es una iniciativa del Carnegie Hall orientada a la formación de jóvenes instrumentistas

    mediante residencias, ensayos intensivos, intercambios educativos y presentaciones públicas. Su

    visita da continuidad a la colaboración de la Fundación Sinfonía con el histórico recinto musical

    neoyorquino.

    El Carnegie Hall, inaugurado en 1891, ha recibido en sus escenarios a destacadas figuras de la

    música clásica y popular y es considerado uno de los espacios de conciertos de mayor prestigio

    internacional.

    Por su parte, la Fundación Sinfonía es una organización privada sin fines de lucro de la

    República Dominicana que se fundó en 1986 por Margarita Copello de Rodríguez y su esposo,

    Pedro Rodríguez Villacañas, junto a un grupo de personas amantes de la música, con el fin de

    promover y difundir la música clásica y la ópera entre los dominicanos.

    El Popular mantiene una estrecha colaboración con esta organización desde sus orígenes,

    mediante auspicios y apoyo institucional para conciertos y presentaciones de excelencia artística

    en el país, como la Temporada Sinfónica con la Orquesta Nacional, charlas musicales o la Gala

    Internacional de Ganadores del Concurso Van Cliburn, entre otros eventos.

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.