Banco Popular y Fundación Sinfonía llevan a jóvenes músicos del Carnegie Hall a la Ciudad Colonial
Los intérpretes ofrecieron una actuación sorpresa en el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón y otros puntos de la zona colonial
Banco Popular y Fundación Sinfonía llevan a jóvenes músicos del Carnegie Hall a la Ciudad Colonial
Los intérpretes ofrecieron una actuación sorpresa en el Centro Cultural Taíno
Casa del Cordón y otros puntos de la zona colonial
Santo Domingo, D.N. – El Banco Popular Dominicano, principal patrocinador de la visita al país
de la National Youth Orchestra 2 (NYO2) del Carnegie Hall, respaldó junto a la Fundación
Sinfonía un programa cultural y educativo que llevó a sus jóvenes instrumentistas por las calles
de la Ciudad Colonial, además de incluir conciertos en Santiago de los Caballeros, el domingo 2
de agosto, y en Santo Domingo, el lunes 3 de agosto, así como un intercambio con músicos
dominicanos.
La NYO2 está integrada por 90 jóvenes instrumentistas procedentes de distintas localidades de
los Estados Unidos. Esta orquesta reúne a promesas musicales de entre 14 y 16 años, dándoles
una robusta base profesional muy temprana en sus vidas.
En su temporada de verano de 2026, la agrupación está bajo la dirección de la maestra Mei-Ann
Chen y cuenta con la violinista estadounidense Tessa Lark como solista invitada.
Flashmob en la Ciudad Colonial
Las actividades comenzaron durante la tarde del sábado 1 de agosto con un flashmob o actuación
sorpresa espontánea, que inició en el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, iniciativa cultural
del Banco Popular, y se extendió por la plaza de España, el parque Colón y el Palacio
Consistorial, lugares emblemáticos de la Ciudad Colonial.
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Durante la intervención, integrantes de la orquesta se presentaron con sus instrumentos en el
entorno histórico y ofrecieron una breve actuación para sorpresa de los visitantes y residentes de
esta zona. La actividad acercó la música orquestal a nuevos públicos mediante un formato
espontáneo y divertido, fuera de las salas tradicionales de conciertos.
"El auspicio de esta iniciativa forma parte de nuestra visión a favor de la economía naranja, que
impulsa las industrias culturales y creativas. Pero, además, refleja la confianza del Popular en la
educación y la cultura como instrumentos de transformación social, porque la música conecta
generaciones, amplía horizontes y ofrece a los jóvenes oportunidades para desarrollar su talento
y compartirlo con la sociedad", dijo el vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones
Corporativas, Reputación y Banca Responsable de la organización financiera, señor José
Mármol.
El ejecutivo indicó que llevar a los instrumentistas de la NYO2 a espacios de relieve de la
Ciudad Colonial permitió vincular la excelencia artística internacional con el patrimonio
histórico dominicano y facilitar el acceso ciudadano a una experiencia cultural de alto nivel. Las
presentaciones del flashmob fueron posibles gracias al Banco Popular Dominicano y la
Fundación Sinfonía, con la colaboración del Centro Cultural Taíno Casa del Cordón y el apoyo
de la Alcaldía del Distrito Nacional y el Ministerio de Turismo.
Un repertorio de ayer y de hoy
Como parte de este repertorio sorpresa, los jóvenes músicos interpretaron conocidísimas piezas
de todos los tiempos. En el patio de la Casa del Cordón, por ejemplo, un cuarteto de vientos
madera tocó la popular canción de la cantante colombiana Shakira "Hips don´t lie"; en tanto, en
plaza de España, el coro de vientos de la orquesta ejecutó la "Fanfarria de la Filarmónica de
Viena", compuesta por Richard Strauss en 1924.
En el parque Colón, un trío de clarinetes interpretó "Libertango" una famosa pieza instrumental
de Astor Piazzolla, de 1974, que fusiona el tango tradicional con elementos de la música clásica
y el jazz; a seguidas, un quinteto de viento tocó el tercer movimiento de las "Tres piezas breves",
de Jacques Ibert, que mezcla una falsa fanfarria pomposa con melodías juguetonas y un ritmo
rápido de estilo neoclásico. Allí mismo, otro quinteto de percusión se sumó para llevar a cabo un
fragmento de la obra minimalista y rítmica "Música para piezas de madera", del estadounidense
Steve Reich.
La sorpresa final para el público llegó desde los balcones del Palacio Consistorial, donde un coro
de trompetas, cornos, trombón y tuba retomó la "Fanfarria de la Filarmónica de Viena", de
Strauss, cerrando con un broche de oro una tarde cultural de mucha diversión y conexión social,
que los visitantes de la Ciudad Colonial compartieron en sus redes sociales.
Conciertos e intercambio entre jóvenes músicos
La agenda del NYO2 incluye dos únicas presentaciones de esta orquesta juvenil de renombre
mundial en la República Dominicana. La primera se celebrará este domingo 2 de agosto en el
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Gran Teatro del Cibao, en Santiago, mientras que la segunda tendrá lugar el lunes 3 de agosto en
el Teatro Nacional Eduardo Brito, en Santo Domingo.
Como parte del componente educativo de la visita, un grupo de jóvenes músicos dominicanos se
unirá a los integrantes de la NYO2 para interpretar juntos ambos conciertos, en Santiago y en
Santo Domingo. La dinámica permitirá que los instrumentistas locales compartan escenario con
los visitantes, intercambien conocimientos técnicos y conozcan de cerca el funcionamiento de
una orquesta juvenil internacional.
El encuentro busca impulsar el talento musical del país y fomentar vínculos entre jóvenes que
comparten una misma vocación artística, aunque proceden de contextos educativos y culturales
diferentes.
La iniciativa combina así la presentación de una agrupación internacional con una agenda
formativa dirigida a promover el aprendizaje, el intercambio de experiencias y el acercamiento
de nuevas audiencias a la música sinfónica.
Formación musical y respaldo cultural
La NYO2 es una iniciativa del Carnegie Hall orientada a la formación de jóvenes instrumentistas
mediante residencias, ensayos intensivos, intercambios educativos y presentaciones públicas. Su
visita da continuidad a la colaboración de la Fundación Sinfonía con el histórico recinto musical
neoyorquino.
El Carnegie Hall, inaugurado en 1891, ha recibido en sus escenarios a destacadas figuras de la
música clásica y popular y es considerado uno de los espacios de conciertos de mayor prestigio
internacional.
Por su parte, la Fundación Sinfonía es una organización privada sin fines de lucro de la
República Dominicana que se fundó en 1986 por Margarita Copello de Rodríguez y su esposo,
Pedro Rodríguez Villacañas, junto a un grupo de personas amantes de la música, con el fin de
promover y difundir la música clásica y la ópera entre los dominicanos.
El Popular mantiene una estrecha colaboración con esta organización desde sus orígenes,
mediante auspicios y apoyo institucional para conciertos y presentaciones de excelencia artística
en el país, como la Temporada Sinfónica con la Orquesta Nacional, charlas musicales o la Gala
Internacional de Ganadores del Concurso Van Cliburn, entre otros eventos.