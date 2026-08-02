Muere la esposa del merenguero José Virgilio Peña Suazo

El cantante dominicano José Virgilio Peña Suazo perdió a su esposa Ybelice Fabián, con quien procreó a sus hijos. ( FUENTE EXTERNA )

Falleció este domingo 2 de agosto la señora Ybelice Fabián, esposa del merenguero dominicano José Virgilio Peña Suazo, tras permanecer varias semanas ingresada en un centro de salud.

La información fue confirmada a Diario Libre por un allegado al artista.

Durante su matrimonio de más de dos décadas, procrearon varios hijos.

El pasado 16 de julio, los familiares y amigos del artista publicaron en la red social Facebook un llamado de oración por la salud de Fabián, quien permanecía en estado de coma en una unidad de cuidados intensivos.

El propio artista, líder de la Banda Gorda, suspendió varias presentaciones hace unos días para permanecer al lado de su compañera de vida.

Detalles de las honras fúnebres

El velatorio de Ybelice Fabían será este lunes 3 de agosto de manera privada en el Jardín Memorial de la avenida Jacobo Majluta, en Santo Domingo, a partir de las 2:00 de la tarde. En el lugar se realizará una misa en su honor y posteriormente sus restos serán sepultados.