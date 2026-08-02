Dembow "Qué Sensación Remix" suma nominación a Premios Juventud 2026

Tras el anuncio de Premio Juventud 2026, el cantante dominicano Jezzy dijo que la canción junto a Arcángel ha acompañado una etapa de crecimiento en su carrera. ( FUENTE EXTERNA )

El recorrido de "Qué Sensación Remix" continúa ampliándose. La colaboración entre Jezzy y Arcángel fue incluida entre las producciones nominadas a Premios Juventud 2026, incorporando un nuevo reconocimiento internacional a una canción que, desde su lanzamiento, ha mantenido una presencia constante en escenarios, plataformas digitales y rankings de la industria musical.

La nominación llega después de un año en el que el sencillo ingresó al chart Latin Rhythm Airplay de Billboard, mantuvo presencia en los charts globales de Spotify y recibió reconocimientos en Premios Soberano y Premios Tu Música Urbano, consolidando un recorrido que ha trascendido el impacto inicial de su lanzamiento y continúa generando nuevas validaciones dentro de la industria.

Más allá de su desempeño en plataformas, la colaboración también se ha convertido en un punto de encuentro entre ambos artistas sobre el escenario. Durante los últimos meses, Arcángel y Jezzy han interpretado "Qué Sensación Remix" en presentaciones realizadas en Colombia, Estados Unidos y, más recientemente, durante el concierto conmemorativo por los 20 años de trayectoria del artista puertorriqueño en el Estadio Cibao de Santiago de los Caballeros.

Para Jezzy, el recorrido de la canción ha acompañado una etapa de crecimiento en su carrera.

En paralelo al desempeño de "Qué Sensación Remix", el artista concluyó recientemente su primera gira por Estados Unidos, continúa impulsando el éxito de "La mujer que me parió" y trabaja en un nuevo proyecto que presentará a sus seguidores en diciembre.

Este conjunto de hitos consolida una trayectoria en ascenso y fortalece el posicionamiento de Jezzy como una de las propuestas dominicanas con mayor proyección internacional dentro del género urbano.