Belkis Concepción anuncia pausa por temas de salud y pide oraciones

La artista y pionera del merengue femenino Belkis Concepción anunció una pausa en sus actividades artísticas para atender algunos problemas de salud. A través de un video dirigido a sus seguidores, la intérprete explicó que ha estado realizándose varios estudios médicos.

Concepción recordó que hace nueve años venció un cáncer de riñón. "Hace 9 años pues fui vencedora de cáncer de riñón el cual me lo extirparon", contó.

Durante los chequeos recientes, dijo, se detectó una nueva situación: "Entre todos esos estudios pues salió también una masa dentro del otro riñón más un adenoma que ya iban a resolverlo".

Sin embargo, en el proceso los médicos encontraron otra prioridad, que es su corazón.

"Hoy quiero abrir mi corazón con ustedes y compartirles algo muy personal! No siempre es fácil expresar lo que sentimos pero hoy decidí contarles un poco de lo que estoy viviendo. Les pido unos minutos para escuchar este mensaje ,ya que su cariño y sus oraciones significan mucho para mí. ¡Confío en que Dios seguirá obrando y se que con su ayuda volveré a los escenarios! (más adelante, les diré el día del procedimiento). Los amo??", escribió la intérprete de éxitos como "La media María" y "Qué gobiernen las mujeres".

Pide oraciones a sus seguidores

La fundadora de la orquesta femenina "Las Chicas del Can" en 1981 indicó que en los diagnósticos salió que tiene un problema muy delicado del corazón . "Decidieron pues que primero había que atender eso y eso es lo que vamos a hacer. Ya faltan unos días ".

Belkis se mostró optimista y con fe en su recuperación, y le agradeció el apoyo de su familia, amigos y el público. "Aunque ellos saben que soy una guerrera y vamos a salir de esto... Ahora porque a mí me van a arreglar el corazón. Imagínese quién me va a aguantar así que los veo en las tablas siendo como soy es más fuerte".

"Quiero agradecer también a mis tres hijos, a Belkis Marie e Isabella y a Julio que estuvieron conmigo en todo, en todas las consultas con los doctores también, averiguando tratando de buscar lo mejor".

Finalmente, Belkis Concepción pidió el respaldo espiritual de su público y prometió mantenerlos informados.

"Sí quiero pedirle pues que oren mucho... los espero los veo pronto los voy a abrazar mucho y confío mucho en Dios que todo lo puede".

La artista indicó que en los próximos días dará a conocer el nombre del equipo médico que la está tratando.