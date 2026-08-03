Edanne Mercedes: "Si es para Dios, nosotros tenemos que ser los mejores"

Edanne Mercedes cursa un doble programa académico en Berklee College of Music y forma parte del Sony Music Group Global Scholars Program, tras convertirse en la primera egresada del Conservatorio Nacional de Música en homologar sus estudios en la prestigiosa institución estadounidense. ( SUMINISTRADA POR LA ARTISTA )

La joven artista dominicana Edanne Mercedes consolida su formación en Berklee College of Music como becaria del Sony Music Group, después de abrir un precedente para los estudiantes del Conservatorio Nacional de Música de República Dominicana.

Cuando una persona tiene el propósito de lograr su meta o alcanzar un sueño, no hay escollos si mantiene el enfoque y sortea los obstáculos que encuentra en el camino. La joven cantautora Edanne Mercedes es un ejemplo de ello.

El pasado año, y tras varios intentos por lograrlo, obtuvo una beca para formarse en la prestigiosa Berklee College of Music de Boston, Estados Unidos, la cual consiguió gracias al acuerdo entre el Ministerio de Cultura de la República Dominicana y esa entidad académica.

Su ingreso allí la convirtió en la primera estudiante egresada del Conservatorio Nacional de Música cuyas materias fueron transferidas a Berklee College of Music, lo que la situó en una posición de avanzada en sus estudios de canto y producción musical.

La oportunidad con Sony Music

A ese acontecimiento se sumó su selección como Global Scholar del Sony Music Group Global Scholars Program, una iniciativa internacional de becas para estudiantes de música y negocio musical, en alianza con el Institute of International Education (IIE). Como parte de este programa, participó en la Conferencia Global de Sony Music en Nueva York, donde fue una de solo dos becarias seleccionadas para una entrevista convertiste.

— Te convertiste en la primera artista dominicana en homologar sus estudios del Conservatorio Nacional de Música con Berklee. ¿Cómo ha sido el proceso de estudios?

Realmente es un gusto compartir las noticias con Diario Libre. Ahora mismo estoy en Berklee College of Music, cursando estudios en el Contemporary Writing and Production y en Songwriting. También estamos trabajando en mi música, en el género de Latin Pop, y viene muchísima música por ahí. Estoy muy contenta porque estaba estudiando también en el Conservatorio Nacional de Música y, como usted dijo, me convertí en la primera Global Partner, lo cual es realmente un privilegio para mí.

— ¿Cómo ha ido el aprovechamiento de esta oportunidad?

Berklee para mí, desde pequeña, era como mi escuela de sueños. Al abrirse esta oportunidad, he podido compartir con muchísimos músicos del mundo entero, los mejores músicos, los mejores estudios. El semestre pasado tuve la oportunidad de hacer un álbum en el género de Latin Pop en colaboración con uno de los profesores excelentes de Berklee y también de la industria musical, Kevin Galván. Además, tuve el honor de ser becada por el sello Sony, que es un gran paso. De hecho, estuve en Nueva York la semana pasada, en la conferencia internacional: somos solamente 50 becados en el mundo entero, cuatro de Berklee, así como yo. Una oportunidad grandísima; conocí personas de todos los países dentro de ese label de Sony.

— ¿Qué representa para ti el acuerdo son Sony?

Esa es una oportunidad que puedo decir que es una bendición de Dios, que apliqué en línea cuando estaba en República Dominicana, y ya estando en Boston me dieron la noticia de que fui una de las becadas. De hecho, cuando estaba en Nueva York me seleccionaron: solamente dos personas fueron elegidas para entrevista como cantante allá. Ser parte de Sony también abre puertas para relaciones y futuros trabajos con ellos, que realmente es lo que buscan. También me dijeron que tenían los ojos puestos en mí y en mi música, y que tengo muchos contactos allá interesados, especialmente en el lado cristiano, porque Sony tiene un renglón que trabaja con música cristiana, que es realmente lo que quiero hacer. Me dijeron: sigue trabajando porque tenemos los ojos en ti. Así que estamos orando por eso.

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" En el primer Berklee Santo Domingo no me dejaron participar en la audición; el segundo año participé, hice algo grande y no gané la beca; en el tercer año canté a capela "Amazing Grace" e hice un solo de Lalah Hathaway, y gané la beca" Edanne Mercedes Cantautora “

—¿Esos son proyectos internos?

Es otro idioma, es otra cultura, otra dinámica. Los dominicanos somos muy cálidos, pero cuando uno viene aquí, los americanos son de otra manera; uno no siente esa misma calidez de inmediato, aunque también se encuentran personas muy buenas, solo que de diferentes maneras.

—¿Cómo comienza tu viaje en la música? Comparte un poco de tus inicios, tus influencias y quién te marcó.

Empiezo en la música en la iglesia. Desde chiquita yo misma pedía la oportunidad de cantar: iba donde la pastora y le decía que quería cantar. Empecé a prepararme en academias en La Romana, porque soy de La Romana, y luego pasé al Conservatorio.

Comencé mi carrera musical con mi sencillo Lávame, en 2019; ahí empezó mi carrera y tuve un gran apoyo. A partir de ahí empezamos a lanzar sencillos; tengo alrededor de cinco. Mi último trabajo fue No me rendiré, con el artista cristiano reconocido Natán el Profeta. Por ahí viene también mucha más música; ha sido un recorrido fascinante.

—¿Estás gestionando tu carrera de manera independiente o tienes alguna entidad que te esté apoyando?

Ahora mismo estoy independiente. Todo ha sido de manera independiente, aunque uno tiene un equipo para trabajar su carrera, principalmente mi familia. Más adelante, si se presentan buenas oportunidades, por ejemplo, con Sony, las evaluaríamos.

— ¿Cuándo concluyes tu formación en Berklee y cómo se desarrolla esa dinámica?

Como tengo una especialidad, estoy haciendo la carrera entera. Si no fuera así, habría terminado en dos años y medio por todos los créditos que ya tenía. Pero mi graduación se espera, en el escenario más largo, para 2029, cuando terminaría las dos carreras.

¿Tienes todo cubierto a través de las becas?

No tengo todo cubierto. Hay una parte que sí; mi familia me está ayudando. Tengo una beca parcial en Berklee y también hay una ayuda especial para Global Partner que me dieron desde República Dominicana. Con la beca de Sony cubro aún más, pero hay una parte que no está cubierta, en la que mis padres me están ayudando.

—¿Algún mensaje para la juventud que sueña como tú, para quienes se dejan vencer por pequeños obstáculos?

Yo diría que confíen en Dios . A veces uno va caminando y no ve nada, no ve avance. Recuerdo todos mis viajes al Conservatorio ; siempre mi sueño fue venir aquí y yo luchaba por eso. Audicioné varias veces, y en mi tercer intento gané la beca . En el primer Berklee Santo Domingo no me dejaron participar en la audición; el segundo año participé, hice algo grande y no gané la beca ; en el tercer año canté a capela " Amazing Grace " e hice un solo de Lalah Hathaway, y gané la beca . Fueron tres años de pura oración, tres años de seguir adelante, aunque uno no vea nada. Hay que seguirse esforzando, porque a veces uno está a punto de lograrlo y se detiene.

. A veces uno va caminando y no ve nada, no ve avance. Recuerdo todos mis viajes al ; siempre mi sueño fue venir aquí y yo luchaba por eso. varias veces, y en mi tercer intento gané la . En el primer Santo Domingo no me dejaron participar en la audición; el segundo año participé, hice algo grande y no gané la ; en el tercer año canté a capela " " e hice un solo de Lalah Hathaway, y gané la . Fueron tres años de pura oración, tres años de seguir adelante, aunque uno no vea nada. Hay que seguirse esforzando, porque a veces uno está a punto de lograrlo y se detiene. Hay que seguir hacia adelante y confiar en Dios, decir "yo sigo, aunque no vea, y confío en lo que Dios dijo de mí". Y reguindarse —esa palabra tan dominicana— del Señor, porque en Él está todo, pero con mucho esfuerzo, aunque uno no vea nada.

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Trayectoria Edanne Abigail Mercedes Vásquez es una cantautora dominicana nacida el 14 de noviembre de 1999 en La Romana, República Dominicana. Es egresada del Conservatorio Nacional de Música y de Psicología Educativa en la Universidad Central del Este. Ha lanzado varios sencillos a lo largo de su carrera, entre ellos "Lávame", "Mi corazón te exalta" (feat. Matty Martínez) y, más recientemente, "No Me Rendiré" (feat. Natán el Profeta). Ha participado en el programa Berklee en Santo Domingo, se convirtió en la primera Global Partner del Conservatorio Nacional de Música hacia Berklee College of Music, y actualmente es Global Scholar del Sony Music Group Global Scholars Program.