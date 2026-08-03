Estos son los artistas confirmados (hasta ahora) para el Festival Presidente 2026

Don Omar, Beéle, Milly Quezada y Dalvin la Melodía, son los primeros artistas anunciados por Cervecería Nacional Dominicana para el Festival Presidente 2026.

La expectativa en torno al regreso del Festival Presidente 2026 continúa creciendo. A pocos meses de que el emblemático evento vuelva a celebrarse en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, tras nueve años de ausencia, la cartelera comienza a tomar forma con la confirmación de cuatro artistas que representan distintos géneros y generaciones de la música latina.

La Cervecería Nacional Dominicana, organizadora del festival junto a SD Concerts, continuará relevando a los artistas que forman parte de la cartelera oficial del evento, que se celebrará en diciembre. Mientras llega ese anuncio, estos son los artistas confirmados hasta el momento.

Don Omar, el primer gran anuncio

El primer nombre en ser confirmado fue el del ícono del reguetón Don Omar, quien anunció personalmente su participación a través de sus redes sociales.

"Lo prometido es deuda. Me ilusiona poder contarles que este diciembre regreso al Festival Presidente. Volver a ese escenario también significa reencontrarme con un público que ha estado conmigo durante tantos años. Vayan calentando la voz, porque este reencuentro va a ser de los buenos", expresó el artista puertorriqueño.

Su regreso marca uno de los momentos más esperados de esta nueva edición del festival, del que ha formado parte en ocasiones anteriores.

Beéle llevará su éxito urbano al escenario

Posteriormente fue anunciado el colombiano Beéle, una de las figuras de mayor crecimiento en la música urbana y el afrobeat latino.

Con éxitos que dominan las plataformas digitales, el intérprete se convirtió en el segundo artista confirmado para el evento, ampliando una propuesta musical que apuesta por la diversidad de ritmos.

Milly Quezada representará el merengue dominicano

La reina del merengue, Milly Quezada, también formará parte del esperado regreso del Festival Presidente.

La artista celebró la noticia con un mensaje cargado de entusiasmo: "¡Qué alegría compartir esta noticia con ustedes! Este diciembre nos encontramos en el Festival Presidente 2026 para celebrar nuestra música, nuestra gente y todo ese sabor que nos une. ¡Nos vemos allá!"

Su participación garantiza la presencia del género que identifica a la República Dominicana en uno de los escenarios musicales más importantes del país.

Juan Luis Guerra

El cantautor dominicano Juan Luis Guerra fue anunciado este lunes como uno de los artistas que formarán parte del Festival Presidente 2026, sumándose a la cartelera del evento que regresará en diciembre al Estadio Olímpico Félix Sánchez tras nueve años de ausencia.

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales oficiales del festival con un mensaje que despertó el entusiasmo de miles de seguidores.

"El Festival Presidente está de vuelta y Juan Luis Guerra será parte de esta gran celebración. Nos llena de emoción volver a vivir juntos la música que nos une. ¡Nos vemos en diciembre!".

Dalvin La Melodía se suma con la bachata

El talento emergente de la bachata Dalvin La Melodía completa, por ahora, la lista de artistas confirmados.

El cantante reaccionó con el estilo que lo caracteriza: "Se prendió la vaina. Nos juntamo' en el Festival Presidente 2026 pa' cantar, gozar y hacer que la melodía suene de a durooo'. ¡Ya saben, tamo allá!"

Su inclusión evidencia la apuesta del festival por combinar artistas consagrados con nuevas figuras de la escena musical dominicana.

Los confirmados hasta el momento

Don Omar (Puerto Rico)

(Puerto Rico) Beéle (Colombia)

(Colombia) Milly Quezada ( República Dominicana )

( ) Dalvin La Melodía (República Dominicana)

Se espera que nuevos nombres nacionales e internacionales se sumen a un festival que regresa después de nueve años y que promete convertirse en uno de los acontecimientos musicales más importantes de 2026 en la República Dominicana.