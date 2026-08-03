Gilberto Santa Rosa y Ana Isabelle le ponen ritmo a la película "Fight Back"

Ana Isabelle presenta "Se pasarRico", un tema que interpreta junto a Gilberto Santa Rosa para la banda sonora de la película "Fight Back". ( SUMINISTRADA )

La cantante, actriz y bailarina puertorriqueña Ana Isabelle estrenó junto al salsero Gilberto Santa Rosa el sencillo Se pasa rico, la segunda entrega de la banda sonora de la película Fight Back, largometraje que protagoniza, produce y para el que también compuso parte de la música.

La canción, definida por la artista como un "salsatón", mezcla ritmos de salsa y reguetón para acompañar una de las escenas centrales de la película, en la que un grupo de karatecas llega a Puerto Rico para competir en el Torneo del Caribe mientras se muestran algunos de los lugares más emblemáticos de la isla, entre ellos El Morro, El Yunque, Río Grande y sus playas.

"Se pasa rico nació específicamente para una de las escenas más especiales de *Fight Back*. Queríamos resumir en una sola frase la esencia de Puerto Rico: aquí se pasa rico", expresó Ana Isabelle.

La intérprete escribió el tema junto al compositor Juan José Hernández, nominado al Latin Grammy, con el propósito de crear una canción que exaltara la cultura puertorriqueña y acompañara el recorrido de los protagonistas por la isla.

Ana Isabelle también destacó la relación personal y profesional que mantiene desde hace años con Gilberto Santa Rosa. Recordó que su padre, el trompetista Carmelo Acevedo, integró durante una década la orquesta del llamado "Caballero de la Salsa", lo que le permitió crecer escuchando su música.

"Crecí escuchando su música y viéndolo de cerca, mucho antes de imaginar que algún día compartiríamos escenario", afirmó la artista, quien recordó que ambos han compartido presentaciones en escenarios como el Carnegie Hall de Nueva York.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/03/elias-photography-1-a90f3099.jpeg Ana Isabelle continúa la promoción de Fight Back con el lanzamiento de Se pasa rico, junto a Gilberto Santa Rosa. (SUMINISTRADA POR LOS ARTISTAS)

Explicó que, al desarrollar la banda sonora de Fight Back, tenía claro que deseaba incluir un tema tropical para representar la llegada de los protagonistas a Puerto Rico y que Gilberto Santa Rosa era la persona ideal para interpretarlo.

"Le presenté la idea y, con la generosidad que siempre lo ha caracterizado, aceptó de inmediato", comentó.

Por su parte, Gilberto Santa Rosa elogió la trayectoria de Ana Isabelle y aseguró que participar en este proyecto representa un reconocimiento al trabajo que la artista ha desarrollado durante años.

Banda sonora

"Siendo Ana Isabelle el talento que es, y habiéndola visto crecer como artista, es un gran honor compartir con ella este proyecto tan especial, que resume años de esfuerzo y demuestra la artista multifacética que es", expresó el salsero.

Antes del lanzamiento de Se pasa rico, Ana Isabelle presentó Pa' lante voy", junto al cantante Alex Zurdo, primer sencillo de la banda sonora de Fight Back, una canción con un mensaje de fe, esperanza y resiliencia que ha generado una amplia participación de usuarios en redes sociales a través de un reto de baile.