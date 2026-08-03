Juan Luis Guerra, confirmado para el Festival Presidente

El cantautor dominicano Juan Luis Guerra fue anunciado este lunes como uno de los artistas que formarán parte del Festival Presidente 2026, sumándose a la cartelera del evento que regresará en diciembre al Estadio Olímpico Félix Sánchez tras nueve años de ausencia.

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales oficiales del festival con un mensaje que despertó el entusiasmo de miles de seguidores.

"El Festival Presidente está de vuelta y Juan Luis Guerra será parte de esta gran celebración. Nos llena de emoción volver a vivir juntos la música que nos une. ¡Nos vemos en diciembre!".

La confirmación del multipremiado intérprete de éxitos como Ojalá que llueva café, La bilirrubina y Burbujas de amor fortalece una cartelera que reúne a algunas de las figuras más importantes de la música latina y dominicana.

Con la incorporación de Guerra, el Festival Presidente continúa revelando los artistas que protagonizarán una de las ediciones más esperadas de su historia, marcada por el regreso del emblemático evento después de casi una década.

Hasta el momento, los artistas confirmados son Juan Luis Guerra, Don Omar, Beele, Milly Quezada y Dalvin La Melodía, combinando leyendas de la música con exponentes de la nueva generación.

Más

La edición 2026 del Festival Presidente se celebrará en diciembre bajo la producción de SD Concerts y la organización de Cervecería Nacional Dominicana , que en los próximos días continuará anunciando el resto de la cartelera.

se celebrará en bajo la producción de y la organización de , que en los próximos días continuará anunciando el resto de la cartelera. El regreso del festival ha generado una enorme expectativa entre el público dominicano, que volverá a disfrutar de uno de los espectáculos musicales más importantes del país, reconocido por reunir en un mismo escenario a artistas nacionales e internacionales de primer nivel.