Letón Pé lanza "La goloteka", la versión remixeada de su álbum debut "Golosa"

La cantautora dominicana Letón Pé continúa innovando su propuesta artística. En esta ocasión, presenta "La goloteka", un LP que se desprende de "Golosa", su álbum debut, y en el que desmonta las canciones y las reconstruye desde nuevos códigos sonoros, invitando a distintos artistas y productores a intervenirlas desde sus propios lenguajes.

"La goloteka" reúne nueve reinterpretaciones de la mano de un colectivo diverso, en su mayoría de productores caribeños, entre ellos los dominicanos Mediopicky, Diego Raposo, Funsize y Ladobé (Brian Cid), los venezolanos Mr. Pauer y MJ Nebreda (colaboraciones con RaiNao, Ms Nina y Shygirl).

De igual modo, el dúo indie puertorriqueño Los Wálters, el colaborador recurrente Piek desde España, y el colombiano CRRDR (reconocido por su participación en Grasa Club de Nathy Peluso). Juntos, crean un punto de encuentro entre distintas escenas de la música alternativa latinoamericana.

Estos remixes amplifican la esencia de la versión original y la acerca a los márgenes más inquietos de la electrónica latinoamericana contemporánea, reafirmando el espíritu de La goloteka: disfrute como acto de rebeldía, gozo como resistencia y disrupción.

Más

El disco "Golosa" presentó un universo cuidadosamente construido, lleno de intención, detalle y una identidad sonora minuciosamente curada.

Esta nueva etapa lleva ese mismo lenguaje hacia su dimensión más eufórica, excesiva, nocturna y desinhibida. Aquí las canciones se liberan de su forma original para adentrarse en un espacio más físico, donde el movimiento, la energía del club y la celebración toman el centro de la experiencia.

"La Goloteka" se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Te puede interesar Letón PÉ estrena su álbum debut "Golosa", un manifiesto de placer sin fronteras