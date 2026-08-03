Lo que se sabe sobre el fallecimiento de la esposa de Peña Suazo y las condolencias de merengueros

Se ofrecieron detalles de las honras fúnebres tras la muerte de la esposa de Peña Suazo. En la imagen vemos al artista junto a Ybelice Fabián en una foto de archivo. ( FUENTE EXTERNA )

La música dominicana se encuentra de luto tras el fallecimiento de Ybelice Fabián, esposa del merenguero José Virgilio Peña Suazo, ocurrido el domingo 2 de agosto, luego de permanecer varias semanas ingresada en un centro de salud.

La noticia fue confirmada a Diario Libre por una fuente cercana al artista, quien también informó que el cuerpo de Fabián será expuesto este lunes a partir de las 3:00 de la tarde en el Jardín Memorial, ubicado en la avenida Jacobo Majluta, mientras que el sepelio se llevará a cabo este martes.

Permanecía en cuidados intensivos

La salud de Ybelice Fabián había generado preocupación desde mediados de julio. El pasado 16 de julio, familiares y amigos de Peña Suazo realizaron un llamado público a través de Facebook para pedir una cadena de oración por su recuperación.

En ese momento informaron que permanecía en estado de coma en una unidad de cuidados intensivos, condición que movilizó numerosas muestras de solidaridad tanto de seguidores como de figuras del ámbito artístico.

Más de dos décadas de matrimonio

Peña Suazo y Ybelice Fabián compartieron un matrimonio de más de veinte años, durante el cual formaron una familia y procrearon varios hijos.

A lo largo de la trayectoria del merenguero, Fabián mantuvo un perfil discreto, acompañándolo en diferentes etapas de su vida personal y profesional.

El merengue se une al dolor de Peña Suazo

Tras conocerse la noticia, destacados exponentes del merengue expresaron públicamente sus condolencias al artista y a su familia.

Uno de los primeros en reaccionar fue Sergio Vargas, quien escribió: "Lamento muchísimo la ida de nuestra querida Ybelice, esposa de mi hermano Peña Suazo. Entréguesela a Dios y recuérdela con alegría, para que su descanso sea eterno y en paz".

Al conocer el fallecimiento, Milly Quezada dedicó unas palabras al intérprete: "Santo Dios, cuánto lo siento, amigo. Mis condolencias y mis oraciones suben ante el Dios de toda consolación por fortaleza en este momento tan difícil. Cuánto lo siento, hermano".

Posteriormente, amanifestó: "Gran abrazo para usted, sus hijos y toda la familia. La paz que sobrepasa todo entendimiento cubra a su familia. ¡Amén!".

También el legendario merenguero Fernando Villalona expresó su pesar por la pérdida.

"Cuánto lamento, con profundo dolor, la partida de la esposa de mi hermano Peña Suazo, a quien tuve el honor de conocer. Que Dios le conceda el descanso eterno y fortalezca a toda su familia en este difícil momento. Gordo, me uno a ti y mis más sinceras condolencias".

Muestras de solidaridad

Desde que se conoció el delicado estado de salud de Ybelice Fabián, colegas, amigos y seguidores del intérprete de merengue mantuvieron una cadena de mensajes de apoyo y oraciones por su recuperación.

Tras confirmarse su fallecimiento, las expresiones de solidaridad hacia Peña Suazo y sus hijos se han multiplicado en las redes sociales, donde artistas y fanáticos han destacado el legado familiar que deja y han pedido fortaleza para sus seres queridos en este difícil momento.