Raulín Rodríguez volverá a cantar en Santiago el 15 de agosto

A pocos días del esperado espectáculo, crece la expectativa entre los seguidores de Raulín Rodríguez. ( FUENTE EXTERNA )

La espera está por terminar. El reconocido bachatero Raulín Rodríguez, El Cacique de la Bachata, se alista para subir al escenario del Parque Central de Santiago el próximo 15 de agosto, en un concierto producido por el empresario artístico Pepe Meseta.

A pocos días del esperado espectáculo, crece la expectativa entre los seguidores del intérprete, quien promete una noche cargada de bachata y de los éxitos que lo han convertido en una de las figuras más representativas del género.

El propio artista reiteró la invitación a través de un mensaje dirigido al público santiaguero, en el que aseguró que la celebración se extenderá hasta la madrugada.

"Hola, mi gente de Santiago. Raulín Rodríguez, el que siempre le canta hasta las seis de la mañana. Ya tenemos permiso en el Parque Central hasta las 15 de la mañana. Así que nadie se lo pierda el 15 de agosto, ese gran concierto con tu Cacique", expresó.

La producción del evento, a cargo de Pepe Meseta, trabaja en los detalles finales para ofrecer un espectáculo con una propuesta artística y logística de alto nivel, pensado para brindar una experiencia memorable a los asistentes.

Durante la velada, Raulín Rodríguez interpretará algunos de los temas más emblemáticos de su carrera, entre ellos Nereyda, Medicina de Amor, Una Mujer Como Tú, Corazón Corazón y Se Me Salen las Lágrimas, además de otras canciones que han marcado generaciones de amantes de la bachata.

El concierto figura entre las actividades musicales más esperadas de este mes en la Ciudad Corazón y reunirá a fanáticos de Santiago y de distintas provincias del Cibao, quienes se preparan para disfrutar de una noche dedicada a uno de los artistas más queridos de la música dominicana.