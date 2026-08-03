Steffany Constanza busca reconocimiento internacional con su tema "Orgullosa de ser dominicana"

Steffany Constanza impulsa su proyección internacional con la postulación de "Orgullosa de ser dominicana" para consideración de los Latin Grammy y dos nominaciones en premios internacionales. ( SUMINISTRADA POR LA ARTISTA )

La cantante Steffany Constanza inició agosto con importantes noticias para su carrera artística al entrar en el proceso de consideración de los Latin Grammy con el merengue Orgullosa de ser dominicana y recibir postulaciones en dos certámenes internacionales.

La artista fue nominada en los Premios Estela de Guatemala en la categoría Intérprete del Año por su interpretación de El cigarrillo, una canción que ha contribuido a fortalecer su presencia en escenarios internacionales.

Otra de las postulaciones llegó desde los InterContinental Music Awards, certamen que reúne a participantes de más de 100 países y más de 20,000 inscripciones, donde también figura como intérprete por el mismo tema.

En consideración para los Latin Grammy

La noticia de mayor impacto para la joven merenguera es que "Orgullosa de ser dominicana" fue presentada para la primera ronda de consideración de The Latin Recording Academy, como parte del proceso de selección de los Latin Grammy.

De acuerdo con la presentación de la obra, se trata de un merengue moderno y alegre que exalta las cualidades de la República Dominicana y celebra la identidad nacional a través de uno de sus ritmos más representativos.

La producción estuvo bajo la dirección del arreglista y ganador del Grammy Moisés Sánchez, quien trabajó junto al productor Luis Medrano para desarrollar una propuesta musical que, según su equipo, aporta un sonido fresco y contemporáneo al merengue.

Impulso internacional

Steffany Constanza continúa consolidando su carrera artística mientras amplía su presencia fuera del país. Actualmente promueve el sencillo "Qué barbarazo", una producción que, de acuerdo con su equipo de trabajo, ha logrado aceptación en República Dominicana, Puerto Rico, Honduras y Guatemala, contribuyendo a la difusión del merengue en nuevos mercados.