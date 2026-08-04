Omar Courtz se suma a la cartelera del Festival Presidente 2026

El urbano puertorriqueño Omar Courtz se integra a la cartelera del Festival Presidente 2026. ( EFE/PULPIPROD )

El urbano puertorriqueño Omar Courtz fue confirmado este martes como uno de los artistas que formarán parte del Festival Presidente 2026, que tras nueve años de ausencia se celebrará en diciembre en el Centro Olímpico Félix Sánchez.

La noticia fue anunciada por SD Concerts a través de sus redes sociales, donde el intérprete también compartió un mensaje de entusiasmo por lo que será su primera presentación en el emblemático escenario dominicano.

"RD, es oficial. Nos vemos en Festival Presidente 2026. Este diciembre haremos historia en el Centro Olímpico. De PR pa' RD", escribió el cantante, reconocido por éxitos como Koko y Veldá.

Con su incorporación, Omar Courtz se integra a una cartelera que ya reúne a grandes nombres de la música, como Don Omar, Juan Luis Guerra, Beéle, Milly Quezada y Dalvin La Melodía, en una propuesta que combina artistas consagrados con representantes de la nueva generación.

La edición 2026 del Festival Presidente será producida por SD Concerts y organizada por Cervecería Nacional Dominicana.

Los organizadores adelantaron que en los próximos días revelarán los demás artistas que completarán la cartelera oficial del evento, además de anunciar la fecha de inicio de la venta de boletos.

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El regreso del Festival Presidente ha despertado gran expectativa entre el público dominicano, que volverá a disfrutar de uno de los espectáculos musicales más importantes del país, reconocido por reunir en un mismo escenario a destacados artistas nacionales e internacionales.

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