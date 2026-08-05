Ballet Nacional Dominicano representará al país en el Festival Internacional de Ballet de Miami

Bailarines del Ballet Nacional Dominicano durante uno de sus ensayos. ( FUENTE EXTERNA )

El Ballet Nacional Dominicano (BND) participará en la vigésimo séptima edición del International Ballet Festival of Miami, que se celebrará del 6 al 9 de agosto en Miami, Florida, con una propuesta integrada por cinco obras de coreógrafos dominicanos.

La participación de la compañía cuenta con el respaldo del Ministerio de Cultura y la Dirección General de Bellas Artes y forma parte de las acciones dirigidas a promover la danza dominicana en escenarios internacionales.

La delegación estará integrada por los bailarines Alexander Duval, Cora Collado, Ednis Ariel Gómez Mallol y Gabriela Rodríguez, quienes interpretarán un programa que reúne diferentes propuestas de la creación coreográfica nacional.

El repertorio incluye "Desde el Silencio", interpretada por Alexander Duval y Gabriela Rodríguez, con coreografía del propio Duval; "All human been", a cargo de Ednis Ariel Gómez Mallol; "Quisqueya", en versión solista de Cora Collado, con coreografía de Erick Guzmán; además de "Pa Pan Cul" y "Sinestesia", ambas con coreografía del director del Ballet Nacional Dominicano, Pablo Pérez.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/05/ballet-nacional-dominicano-2-80044765.jpeg Bailarines del Ballet Nacional Dominicano (BND) participará en la vigésimo séptima edición del International Ballet Festival of Miami.

Pérez señaló que la presencia de la compañía en el festival permitirá presentar el trabajo que desarrolla el Ballet Nacional Dominicano y, al mismo tiempo, fortalecer el intercambio con artistas, coreógrafos y compañías de otros países.

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El International Ballet Festival of Miami reúne anualmente a compañías y bailarines de distintas partes del mundo en una programación dedicada al intercambio artístico y la difusión de diferentes expresiones de la danza.