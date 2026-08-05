Elena Rose es la séptima artista confirmada para el Festival Presidente 2026

La cantautora venezolana Elena Rose fue anunciada este miércoles como la séptima artista confirmada para el Festival Presidente 2026.

Con una carrera en constante crecimiento, Rose se ha convertido en una de las voces femeninas más influyentes del pop latino.

Su talento como intérprete la ha llevado a conquistar al público con temas como Caracas en el 2000, Me lo merezco y Orión. Además, ha construido una sólida trayectoria como compositora, escribiendo éxitos para reconocidos artistas internacionales.

La cantante mantiene un vínculo especial con el público dominicano. En abril de este año ofreció su primer concierto en solitario en República Dominicana, presentándose en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua.

Aquella noche dejó una promesa sobre el escenario: regresar muy pronto al país, la cual ahora se hace realidad con su participación en el Festival Presidente.

"Nos dijo que nos volvíamos a ver pronto... y miren. Este diciembre nos encontramos en Festival Presidente 2026", publicó la cuenta oficial de SD Concerts en redes sociales al anunciar su participación en el evento.

Con la confirmación de Elena Rose, el Festival Presidente 2026 continúa reforzando una programación que apuesta por la diversidad de géneros y generaciones. Hasta el momento, el evento ha confirmado la participación de Don Omar, Juan Luis Guerra, Beéle, Omar Courtz, Milly Quezada y Dalvin La Melodía.

Más

La edición 2026 del Festival Presidente se celebrará en diciembre en el Estadio Olímpico . Será producida por SD Concerts y organizada por Cervecería Nacional Dominicana , y se perfila como uno de los eventos musicales más importantes del año en República Dominicana.

se celebrará en diciembre en el . Será producida por y organizada por , y se perfila como uno de los eventos musicales más importantes del año en República Dominicana. Los organizadores adelantaron que en los próximos días revelarán los demás artistas que completarán la cartelera oficial del evento, además de anunciar la fecha de inicio de la venta de boletos.

Te puede interesar Omar Courtz se suma a la cartelera del Festival Presidente 2026