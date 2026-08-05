×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Festival Presidente 2026
Festival Presidente 2026

Elena Rose es la séptima artista confirmada para el Festival Presidente 2026

La cantautora venezolana regresará al país tras ofrecer un concierto en abril en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua

    Expandir imagen
    Elena Rose es la séptima artista confirmada para el Festival Presidente 2026
    La cantautora venezolana Elena Rose. (EFE)

    La cantautora venezolana Elena Rose fue anunciada este miércoles como la séptima artista confirmada para el Festival Presidente 2026.

    Con una carrera en constante crecimiento, Rose se ha convertido en una de las voces femeninas más influyentes del pop latino.

    Su talento como intérprete la ha llevado a conquistar al público con temas como Caracas en el 2000, Me lo merezco y Orión. Además, ha construido una sólida trayectoria como compositora, escribiendo éxitos para reconocidos artistas internacionales.

    La cantante mantiene un vínculo especial con el público dominicano. En abril de este año ofreció su primer concierto en solitario en República Dominicana, presentándose en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua.

    Aquella noche dejó una promesa sobre el escenario: regresar muy pronto al país, la cual ahora se hace realidad con su participación en el Festival Presidente.

    "Nos dijo que nos volvíamos a ver pronto... y miren. Este diciembre nos encontramos en Festival Presidente 2026", publicó la cuenta oficial de SD Concerts en redes sociales al anunciar su participación en el evento.

    Con la confirmación de Elena Rose, el Festival Presidente 2026 continúa reforzando una programación que apuesta por la diversidad de géneros y generaciones. Hasta el momento, el evento ha confirmado la participación de Don Omar, Juan Luis Guerra, Beéle, Omar Courtz, Milly Quezada y Dalvin La Melodía.

    Más

    • La edición 2026 del Festival Presidente se celebrará en diciembre en el Estadio Olímpico. Será producida por SD Concerts y organizada por Cervecería Nacional Dominicana, y se perfila como uno de los eventos musicales más importantes del año en República Dominicana.
    • Los organizadores adelantaron que en los próximos días revelarán los demás artistas que completarán la cartelera oficial del evento, además de anunciar la fecha de inicio de la venta de boletos.
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.